Staník z SPD čelí trestnímu oznámení za nenávistné výroky proti menšinám

18:32 , aktualizováno 18:32

Tajemník hnutí Svoboda a přímá demokracie Jaroslav Staník čelí trestnímu oznámení. To na něj pro jeho výroky na adresu menšin podal aktivista Jan Cemper. Staník měl podle svědectví některých poslanců prohlásit, že „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“.