Žehy těžce obézních končily požárem, některá krematoria je nepřijímají

Zatímco záchranné služby v některých krajích se přizpůsobují tomu, že by pacient v ohrožení života mohl mít větší váhu, pro některá česká krematoria jsou silně obézní zesnulí nepřekonatelný problém.

Liberecké krematorium už například nepřijímá zesnulé těžší než dvě stě kilogramů. „Asi před rokem nám přivezli morbidně obézní ženu, která vážila téměř tři sta kilogramů. Při jejím zpopelnění nám havarovala pec. Kremační pece nejsou stavěné na vyšší váhu. Pec se přehřála a museli jsme dokonce volat hasiče,“ uvedl majitel pohřební služby Likrem Ladislav Kopal.



Morbidní obezita Nazývá se tak obezita třetího stupně nebo také těžká obezita. Trpí jí lidé, jejichž BMI je vyšší než 40. Nicméně v článku zmiňované případy se týkají především osob s váhou vyšší než dvě stě kilogramů. BMI tabulka do 20 podváha

20-25 ideální stav

25-30 mírná nadváha

30-35 obezita 1. stupně

35-40 obezita 2. stupně

40 a více obezita 3. stupně

Na peci shořela instalace, protože se teplota místo obvyklých 1 100 °C zvýšila na 1 600 °C. „Výrobce s tím nepočítá. Oslovili jsme ho, co máme v těchto případech dělat, ale nebyl nám schopný poradit,“ konstatoval Kopal.

Problém tady vyřešili po svém, stanovili si nepsané pravidlo, že zpopelnit mohou pouze zesnulé do dvou set kilogramů. V ostatních případech příbuzným doporučují pohřeb nebožtíka do země, těm nezbývá než souhlasit, pokud nechtějí proplácet převoz na kremaci do jiného krematoria.

Žeh za úsvitu

Podobnou zkušenost mají i v krematoriu v Motole, kdy jim při žehu dvousettřicetikilového zesnulého začala hořet pec. „Byla tam škoda skoro milion na zařízení,“ řekl iDNES.cz ředitel Pohřebního ústavu hlavního města Prahy Julius Mlčoch.

Nakonec ale našli alternativní řešení. Těla spalují brzy ráno, když je pec ještě studená, aby se nepřehřála. Mlčoch přiznal, že by mohl být problém, kdyby měli zpopelnit zesnulého s hmotností větší než tři sta kilogramů.

Podobný postup zvolilo i krematorium v Ostravě. I tam jsou těžce obézní zpopelnění jako první, než se pec hodně rozpálí. Žeh pak trvá zhruba o dvě hodiny déle, než je obvyklé, nicméně váhový limit nemají.

Jediným omezením je pro ně velikost vstupu do krematoria. „Upozorňujeme pohřební službu, když nám oznámí, že mají nadrozměrné tělo, jaké rozměry rakve mají zvolit. Uvádíme šířku 86 cm a výšku 66 cm. Jinak nadrozměrná těla nespalujeme,“ sdělil iDNES.cz odborník z ostravského krematoria Roman Urbančík.

Větší rakve, dražší rakve

Předseda Asociace soukromých pohřebních služeb ČR Jaroslav Mangl iDNES.cz řekl, že členové asociace limity rakví do kremačních pecí dobře znají. V případě, že je nutné uložit nebožtíka do větší, většinou příbuzné rovnou přesvědčují, aby ho nechali pohřbít do země. „Muselo by se s ním jet do Německa a to nikdo nezaplatí,“ vysvětlil Mangl.

Agentura DPA však nedávno napsala, že i v Německu existuje jen malé množství pecí, které jsou dostatečně velké na to, aby velkou rakev s nebožtíkem pojaly a zároveň vydržely její vysokou hmotnost.

Rozhodnutí pohřbít obézního nebožtíka do země však znamená také zaplatit mnohem vyšší částku za pohřeb. „Odhadem sedm tisíc stojí normální hrob a o tři tisíce víc stojí větší hrob. Vyšší jsou ale také náklady na rakev,“ uvedl majitel pohřební služby Kopal.

Větší rakev se musí nechat vyrobit na zakázku. Musí být zesílená a musí mít více madel. Výrobce má navíc na její zkonstruování pouze tři dny, takže se to promítne do ceny. Podle Kopala je taková truhla asi o pět tisíc korun dražší než obvykle.

Mangl uvedl, že někteří zesnulí už jsou tak rozměrní, že je potřeba je uložit do speciální bedny. K hrobu jsou pak převezeni na přívěsu a do jámy se spouští pomocí speciální konstrukce a navijáku.

Představu o tom, jak často se pohřební služby musejí s hodně obézními nebožtíky potýkat, si může člověk udělat ze statistiky z roku 2016. Nejvyšším stupněm obezity trpí v Česku 1,4 procenta mužů a 2,6 procenta žen, což dohromady znamená více než 300 tisíc lidí. Za posledních čtyřicet let vzrostl tento počet u mužů čtrnáctinásobně, žen spadajících do této kategorii je pak trojnásobně více než v roce 1976.

Podle Martina Pávka ze Stob obezitě neexistují přesná čísla, kolik lidí v Česku trpí extrémní obezitou, tedy váží více než dvě stě kilo. Primářka OB kliniky Petra Šrámková iDNES.cz sdělila, že by jich odhadem měly být stovky.

Občas pomohou i hasiči

Pracovníci pohřebních služeb se shodují, že největší problém u nadměrných těl je dostat je z bytu či domu. S tím nezřídka pomáhají hasiči. Záleží ale pouze na nich, jestli to udělají zdarma v rámci výcviku nebo budou požadovat za výjezd peníze.

„V nemocnici je personál, který může pomoct, ale při pokusu dostat tělo z bytu jsme museli požádat o pomoc hasiče. Dneska je to placená služba,“ uvedl Mlčoch z pražského pohřebního ústavu.

V Libereckém kraji hasiči pomáhají stále zdarma a Kopal je za to rád. V některých případech totiž není možné nést tělo po schodech, záleží samozřejmě na stavu domu. Ze své praxe pamatuje i případy, kdy se vybouralo okno nebo hasiči museli rozebrat střechu. „Do rakve toho člověka dát nemůžete, je potřeba ho přemístit do záchranářské plachty, kterou mají hasiči,“ dodal.