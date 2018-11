Řešil s Rittigem dovolenou, pět let se neviděli, hájí schůzku Nwelati z ODS

Zástupci strany k setkání Alexandra Udženija, místopředsedkyně ODS Nic o tom nevím, vůbec mě to nezajímá. Nepřijde mi to vůbec divné. To mám kvůli nějakému článku obvolávat členy ODS? V žádném případě. Ani nevím, jestli mám na pana Nwelatiho telefon. Jan Skopeček, předseda středočeské ODS Uvidím se s Nwelatim zítra dopoledne, takže se ho na to zeptám osobně, aby mi řekl, o co šlo. Pan primátor a senátor je dospělý, svéprávný člověk, takže on musí zvážit, s kým se setkává. To asi není věc, kterou bychom s ním měli řešit my ostatní. Je jasné, že politici musejí tušit, že jsou osobami veřejnými, a i když se náhodou potkají s kontroverzním člověkem, tak to může mít nepříjemné dopady. Musíme si to všichni politici uvědomovat a třeba to bude pro pana senátora ponaučení. Miloš Vystrčil, místopředseda strany, předseda senátního klubu ODS S panem Nwelantim jsem nemluvil, o té schůzce nic nevím a názor na to nemám. Nepřemýšlel jsem o tom, že bych s ním o tom měl mluvil. Pan Nwelati je dospělý člověk. Možná se o tom pobavíme, až se uvidíme, nevím.