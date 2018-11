S Rittigem byl hodinu u jednoho stolu. Jen náhoda, řekl senátor ODS Nwelati

Na fotkách z pražské restaurace Asian Temple je vidět, jak u jednoho stolu společně sedí mladoboleslavský primátor a senátor Raduan Nwelati (ODS) a kontroverzní podnikatel a lobbista Ivo Rittig. Zatímco politik má v klidu složené ruce na stole, Rittig podle fotek něco živě vykládá a gestikuluje rukama.

Podle informací portálu iDNES.cz seděl Nwelati na obědě s Rittigem sám téměř 40 minut. Poté se k nim přidal tenista Radek Štěpánek společně s dalším člověkem.

Sám Nwelati redakci iDNES.cz setkání s lobbistou potvrdil. Situaci však popsal jinak. „Setkal jsem se s tenistou Radkem Štěpánkem. A následně tam přišel pan Rittig, který šel okolo a se Štěpánkem se znal. A tak si k našemu stolu přisedl,“ okomentoval primátor své fotografie s Rittigem.

Skutečnost, že na fotografiích jsou zachyceni oba dva muži bez Štěpánka, odbyl poznámkou, že v tu chvíli byl bývalý tenisový profesionál zřejmě na toaletě.

Na otázku, o čem se s Rittigem bavil v nepřítomnosti Štěpánka, mladoboleslavský primátor neodpověděl. Se Štěpánkem se ovšem sešel proto, aby s ním probral projekt, který souvisí s firmou BEP Trade, ve které je Štěpánek jednatelem. „Pan Štěpánek má nějaký patent na aditivum, co se týče pohonných hmot. Představoval mi ekologickou směs, která se přidává do pohonných hmot,“ uvedl Nwelati.

Kdo je Ivo Rittig? Pražský podnikatel a lobbista, který je považován za jednoho z "kmotrů" středočeské ODS. Je spojován s řadou podezřelých zakázek. Nadační fond proti korupci Rittiga obvinil, že na jeho účty přicházely desítky milionů korun za provize z pražského Dopravního podniku. Jeho jméno se často objevuje také v souvislosti se zásahem policie v červnu 2013 na Úřadu vlády. Podle dostupných údajů žije Miliardář Rittig s družkou a má čtyři děti.

Zároveň popřel, že by on sám měl domluvenou schůzku přímo s Rittigem. „Já jsem tu schůzku měl domluvenou se Štěpánkem. Nevím, zda šel Rittig jen okolo, nebo byl domluven se Štěpánkem. Chvilku poté, co si k nám přisedl, jsem odcházel,“ doplnil primátor.

Schůzku s mladoboleslavským primátorem potvrdil i tenista Štěpánek. „S panem Rittgem jsem ale neměl domluvenou žádnou schůzku, šlo o náhodné setkání, prohodili jsme pouze pár slov o tenise,“ dodal. Redakce iDNES.cz se pokusila získat vyjádření i Iva Rittiga, ten však nereagoval.

Štěpánkova schůzka s Nwelatim se měla týkat ukončeného pilotního projektu mezi Dopravním podnikem Mladé Boleslavi a Štěpánkovou firmou. Skutečnost, že dopravní podnik spolupracoval s BEP Trade potvrdil pro iDNES.cz jednatel společnosti Marek Džuvarovský.

„Ano, mohu potvrdit, že pilotní projekt s aditivem BEP se úspěšně v DPMLB uskutečnil. O schůzce pana primátora nevím. Věděl jsem, že pan Štěpánek se podílí na projektu, ale pilotní projekt jsem komunikoval s výrobci aditiva,“ řekl Džuvarovský.

Protikorupční organizace: Je nutné vědět, o čem se bavili

Podle analytika protikorupční organizace Transparency International Milana Eibla nejde nad setkáním Nwelatiho a Rittiga jen mávnout rukou. „Rittigův životopis je bohatý na nejrůznější kauzy a prazvláštní společnosti souvisejícími s veřejnými financemi. Je proto třeba zpozornět a řešit, co bylo předmětem jejich sezení. Případně hlídat následné kroky pana primátora,“ míní Eibl.



Rovněž však dodává, že se těžko vyhýbá tomu, když si k vašemu stolu přisedne někdo, koho znáte. „Ivo Rittig nebyl odsouzen, a není tak důvod, aby byl vystrčen z života či diskuze. Je to varovný signál, zda šlo o soukromou konverzaci, třeba o dovolené,“ doplnil analytik.

Nwelatiho kolegové se k jeho schůzce s Rittigem, jenž je považován za jednoho z „kmotrů“ středočeské ODS, nechtějí příliš vyjadřovat. Náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková (ODS) situaci odmítla komentovat hned poté, co se zeptala, o jak staré jde fotografie.

Opoziční mladoboleslavský zastupitel Tomáš Suchý (KSČM) se také zdráhal setkání hodnotit s odůvodněním, že osobně nemá žádné důkazy a informace o tom, že by k něčemu takovému došlo.

Hodnotit setkání svého člena s kontroverzním lobbistou nechtějí příliš hodnotit ani představitelé vedení ODS. „Na detaily tohoto setkání se musíte zeptat pana Nwelatiho. Já se s panem Rittigem neznám, nikdy jsem ho neviděl a vím o něm jen z médií. Nevím, kdo se s kým kde potká, ale vím, že na politiku ODS pod mým vedením to nebude mít žádný vliv,“ sdělil iDNES.cz předseda občanských demokratů Petr Filala.

Podobně se vyjádřil i místopředseda strany Martin Kupka, jenž je i členem vedení středočeské ODS. „Určitě se ho (Nwelatiho) zeptám, zda to jednání mělo nějakou souvislost s jeho rolí senátora či primátora. Teď o setkání nemám jakoukoli informaci. Nevím, o čem spolu jednali - do jaké míry to bylo jednání ryze osobní, soukromé, a do jaké míry to mělo třeba nějakou souvislost s městem,“ uvedl Kupka.

Firma s mužem, který chtěl dát náplavce ruské kolo

Radek Štěpánek se stal podnikatelem poté, co ukončil svou hvězdnou kariéru tenisty. Společnost BEP Trade, ve které je jednatelem, prodává aditiva do paliv. Ve firmě dříve působil také Jiří Havrda, který podle Deníku N do října letošního roku vlastnil 50 procent podniku. Poté, co Štěpánek ukončil svou kariéru sportovce, jeho podíl odkoupil.

Havrda se dříve proslavil jako muž, který chtěl na smíchovské náplavce vybudovat ruské kolo. Jeho projekt ovšem nebyl nikdy realizován. Podle Deníku N má Havrda zajímavou podnikatelskou minulost. Mezi roky 2004 a 2012 držel pětinový podíl ve společnosti Kamínka, s. r. o., stejně jako Jiří Pergl, který byl v té době i jednatelem.

Perglerovy obchodní aktivity se přitom podle Transparency International často prolínají s advokátní kanceláří MSB Legal, kde pracují dvorní právníci lobbisty Iva Rittiga, ať už jde o společnosti Peskim, nebo Solfortis. O možných vazbách Havrdy na Rittiga nicméně Štěpánek nic neví.

Raduan Nwelati upoutal pozornost médií před letošními volbami, kdy na svém připravovaném předvolebním billboardu napsal „Boleslav je Boleslaváků, nulová tolerance cizincům“. Pracovní verzi billboardu zveřejnil Nwelati, který je po otci syrského původu, na svém facebookovém účtu. Někteří lidé ji v diskuzi odsoudili jako populistickou kampaň ve stylu extremistických hnutí.

Lídr kandidátky ODS ve volbách obhájil post primátora Mladé Boleslavi, město vede už 12 let. Zároveň byl letos zvolen i do Senátu.