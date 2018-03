Netradiční postup, komentuje Hrad vydání Nikulina. Opozice vládu chválí

„Vysvětlení netradičního postupu v kauze Nikulin veřejnosti je plně věcí a odpovědností vlády a jejích představitelů, nikoliv Hradu,“ napsal na Twitter prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Pelikán ani Babiš se k extradici zatím nevyjádřili.

Zeman se podle dřívějších Pelikánových slov o vydání Nikulina zajímal. Prezident měl několikrát vyjádřit přání, aby Česká republika upřednostnila ruskou žádost o extradici před americkou. Ze zákona však prezident nemá v oblasti extradice žádné pravomoci. Na údajného hackera, zadrženého předloni v Praze na americký zatykač, se loni v Soči vyptával Zemana i Vladimir Putin.

Nikulin od října 2016 čekal na rozhodnutí v pankrácké vazební věznici. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou předloženou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou ve stejný den.

Obě žádosti projednaly soudy. Jak prvostupňový, tak odvolací potvrdil, že zákonné požadavky splňuje ruská i americká žádost. Nikulin podal ještě ústavní stížnost proti vydání. Ústavní soud následně pozastavil možnou extradici, dokud stížnost nevyřídí.

To se stalo v úterý, kdy ji odmítl jako zjevně nedůvodnou, a ve čtvrtek rozeslal verdikt zúčastněným stranám. Extradici, o níž rozhoduje ministr spravedlnosti, tak nic nebránilo. V noci na pátek už Nikulin odletěl americkým speciálem do USA.

Rus v Česku také požádal o azyl, který mu vnitro neudělilo. Proti rozhodnutí podal žalobu. Pražský městský soud před dvěma týdny rozhodl, že resort postupoval správně.

Vydání je na hraně zákonnosti, zlobí se advokát

Nikulinův advokát Martin Sadílek iDNES.cz řekl, že podal ještě kasační stížnost. Podle jeho názoru měl ministr počkat na její vyřízení.

„Trochu mě překvapilo, pokud se ve věci skutečně rozhodlo. Neboť podání kasační stížnosti má ze zákona odkladný účinek. Vidím problém v tom, že se rozhodlo v době, kdy stále běží azylové řízení,“ poznamenal právník.

Sadílek poukázal také na to, že i proti rozhodnutí Pelikána je možné podat stížnost. Postup ministra chce nechat prověřit. „Pokud by byl pan Nikulin vydán, aniž by této možnosti mohl využít, tak se mi to jeví na hraně zákonnosti,“ řekl ČTK. Pražský hrad tak nejspíš spatřuje „netradiční postup“ rovněž v této věci.

Dobře, že ministr odolal tlaku Hradu, zní z opozice

Naopak podpory se ministr v demisi Robert Pelikán dočkal od opozičních politiků. „Oceňuji, že ministr Pelikán nepodlehl nemístnému tlaku prezidenta Zemana, kancléře Mynáře a dalších lidí z Hradu, aby byl Nikulin vydán do Ruska, a rozhodl o vydání tohoto hackera do země, vůči které se dopustil trestné činnosti,“ napsal na Twitteru předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Poslankyně ODS Miroslava Němcová v České televizi poděkovala Pelikánovi za „správné rozhodnutí“. Poslanec Mikuláš Peksa z pirátské strany také považuje vydání do USA za správné. „Netradiční postup vidím především v tom, že prezident republiky se snažil ovlivňovat vydání pana Nikulina do Ruska,“ komentoval v ČT vyjádření Hradu. Extradici americkým spojencům ocenil na Twitteru i europoslanec Pavel Telička.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Američtí vyšetřovatelé si od něj rovněž slibují získání možných podrobností o údajném ruském ovlivňování předloňských prezidentských voleb.

Rusové svou žádost podložili zatykačem kvůli údajné internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud 10. listopadu 2016. Oba činy Nikulin popíral.

Notorická spojenecká solidarita, kritizují Rusové

Vydání Spojeným státům americké velvyslanectví v Praze přivítalo. Podle něj Washington zároveň ocenil dlouhodobou spolupráci s Českou republikou v otázkách spravedlnosti.

„Tuto spolupráci posiluje sdílený princip vlády práva a byla vždy založena na důvěře, respektu a společném cíli ochrany našich národů před zločinem,“ uvedlo velvyslanectví v prohlášení. USA v nedávné době vydaly do Česka svého občana Kevina Dalhgrena, který tu spáchal čtyřnásobnou vraždu. Ten v českém vězení nakonec spáchal sebevraždu.

Ruská strana vyjádřila nad výsledkem kauzy Nikulin politování. Tiskový mluvčí ruského velvyslanectví v Praze Alexej Kolmakov označil předání Nikulina do USA za zklamání pro Rusko. „Praha opět upřednostnila notorickou spojeneckou solidaritu, aniž by vzala v úvahu faktory a okolnosti tohoto případu,“ řekl podle ČTK Kolmakov.

Ve svém prohlášení Kolmakov očividně narážel na fakt, že Česko kvůli případu otravy bývalého agenta Sergeje Skripala v jihoanglickém Salisbury vyhostilo tři ruské diplomaty. K podobnému kroku se rozhodly i další britští spojenci, což Moskva kritizovala jako solidaritu, kterou si Londýn vynutil.

Nutno dodat, že Češi Američanům pokaždé nevyhověli. V minulosti například Alího Fajáda Česko vydalo Libanonu, přestože jej chtěli získat právě Američané. Fajád byl nakonec vyměněn za pětici unesených Čechů v Libanonu.