Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren spáchal ve věznici ve Valdicích sebevraždu

Podle Práva se měl oběsit na prostěradle. „Dostali jsme v podvečer oznámení, že zemřel jeden z vězňů v cele. V současné době je tam náš výjezd a kriminalisté ohledávají místo. Je nařízená soudní pitva,“ řekla iDNES.cz mluvčí královéhradecké policie Alena Kacálková s tím, že nemůže uvést žádné další informace. Stejně se vyjádřila i mluvčí Věznice Valdice Eva Francová.

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu (podrobnosti najdete v tomto článku). Jeho obhájce v něm navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Kevin Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl následně zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do Česka.

Kevin Dahlgren hovořil u soudu o svých nočních můrách (19. 7. 2016):