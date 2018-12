Pravicoví extremisté německým úřadům snadno unikají, utíkají i do Česka

Německá policie postrádá přes čtyři sta pravicových extremistů, kteří by správně měli sedět ve vazbě. Místo toho jsou na svobodě a policisté netuší, kde se hledaní radikálové nacházejí. Zhruba tři desítky extremistů podle úřadů utekly do zahraničí, hlavně do Česka, Polska a Rakouska.