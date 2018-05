Německo omezuje vývoz zbraní do Turecka a Saúdské Arábie

Velká koalice kancléřky Angely Merkelové v prvních pěti týdnech svého úřadování od 14. března do 20. dubna povolila jeden vývoz do Turecka a jeden do Saúdské Arábie. Ankara dostala zbraně za 1 926 eur (49 tisíc korun) a Rijád za 28 563 eur (728 tisíc korun).

Loni za stejně dlouhé období dosahovaly průměrné hodnoty německých dodávek do Turecka 3,3 milionu eur (84,2 milionu korun) a do Saúdské Arábie 24,5 milionu eur (624,8 milionu korun).

Právě loni Německo začalo odmítat turecké žádosti o zbraně z obavy, že je použije proti Kurdům a dalším oponentům čím dál tvrdšího režimu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Spojenci z NATO tehdy Němci odmítli poskytnout střelivo, zbraně a součástky pro jejich výrobu.

„Pro schválení vývozu zbraní je důležité dodržování lidských práv,“ sdělilo loni podle listu ministerstvo v dopise, kterým odpovídalo na dotazy levicového poslance Jana van Akena. Od nezdařeného pokusu o převrat v Turecku loni v červenci věnuje vláda zvláštní pozornost „riziku vnitřních represí vůči Kurdům“, dodal resort. Turečtí vojáci také v lednu vstoupili do Sýrie, kde zahájili boj proti kurdským milicím YPG.

Saúdská Arábie vede koalici osmi států, která útočí na šíitské povstalce v Jemenu. Při náletech koalice opakovaně umírají i civilisté. Německá vláda se proto rozhodla zastavit export všem zemím, které jsou v konfliktu „přímo zapojené“, píše Die Welt s tím, že předběžně udělená povolení dostanou výjimku.

Levice však žádá úplné zastavení exportu do obou zmíněných zemí. „Přestože nová federální vláda nechce vyvážet zbraně do zemí, které jsou přímo zapojeny do války v Jemenu, přesně to dělá,“ uvedl poslanec za stranu Die Linke (Levice) Alexander Neu.