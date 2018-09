Merkelová dostala ránu od vlastní strany. Pomalu ztrácí moc, cítí Němci

„To je ale úpadek autority: kancléřka ztrácí svého nejdůležitějšího důvěrníka Volkera Kaudera a přístup k centru své vládní moci. Velká koalice už nemá žádnou budoucnost,“ komentuje server Spiegel Online porážku muže, který poslanecké frakci šéfoval dlouhých třináct let (psali jsme zde: Merkelová utrpěla velkou porážku, její spojenec není šéfem frakce).

„Ztráta autority přichází plíživě. Úbytek důvěry, zklamání, hněv se nejprve určitou dobu hromadí a pak si prorazí cestu,“ míní web, podle něhož by v situaci Merkelové už někteří impulzivnější politici skončili.



Názory německých deníků potvrzuje i politolog Jakub Eberle. „Pro Angelu Merkelovou je to velká rána, protože přichází ze strany, odkud ji nikdo nečekal. Volker Kauder patřil k jejím spojencům a ona ho také v té volbě velmi silně podpořila,“ uvedl pro iDNES.cz odborník na německou politickou scénu, , který působí v Ústavu mezinárodních vztahů a Institutu mezinárodních studií FSV UK.

„Její vlastní frakce jí tak dala najevo velkou nespokojenost s tím, co se teď děje. Velká koalice se poslední tři měsíce potácí od krize ke krizi. Nejdřív to byl o hlídání bavorské hranice, teď spor o šéfa kontrarozvědky Maassena. Vláda řeší jen své vnitřní problémy a preference CDU i SPD padají,“ myslí si Eberle.

Německá média jako jeden z důvodů ztráty kancléřčiny autority uvádějí třeba to, že Křesťanskodemokratická unie pod jejím vedením od roku 2000 opustila řadu pravicových pozic, což části poslanců vadí. Nejvýraznějším představitelem konzervativního proudu je ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Podle Eberleho ale spor o vyklízení konzervativních pozic není to nejdůležitější, protože podobné hlasy se ozývaly od nástupu Merkelové do čela strany. „Průzkumy ukazují, že většina voličů si nemyslí, že by se CDU posunula příliš do středu. Jde spíše o to, že různé proudy strany získávají doje, že Merkelová ztrácí kontrolu a není tak silný lídr jako bývala,“ říká Eberle.

„Eroze moci“

Některé německé deníky úterní hlasování považují dokonce za vyjádření nedůvěry kancléřce a signál, že v uvnitř nejsilnější německé strany začínají debaty o změně v čele strany a vlády. „Angela Merkelová bude muset zvážit, zda frakci nebo Spolkový sněm jako celek požádat o vyjádření důvěry. Od tohoto úterý si kancléřka nemůže být jistá podporou vlastních lidí,“ konstatuje list Süddeutsche Zeitung.

Nový šéf poslanců Novým předsedou poslanecké frakce CDU/CSU bude Ralph Brinkhaus. Už kandidatura tohoto nevýrazného odborníka na ekonomiku a rozpočtovou politiku byla pro řadu lidí překvapivá, o to větším šokem bylo jeho vítězství. „Nemá žádný jasný politický profil. Není to žádný konzervativní revolucionář a pro všechny je trochu záhada, proč se vlastně rozhodl kandidovat. Je třeba také říci, že hned po svém vítězství podpořil Angelu Merkelovou. Ale to je takové usmiřování,“ myslí si Jakub Eberle.

O vyjádření nedůvěry píše i řada dalších médií, včetně listu Freie Presse. „Eroze moci Merkelové pokračuje. Merkelová je stále slabší šéfkou nadále oslabujícího kabinetu. Podzim její vlády přišel,“ uvedl deník.

Také další listy vnímají situaci Merkelové jako velmi složitou. Handelsblatt píše o povstání proti Merkelové, Stuttgarter Zeitung o tom, že její moc nyní nemá žádné základy, a Landeszeitung o tom, že kancléřka promeškala vhodný okamžik pro svůj odchod. „Německá politika je rozkolísaná tak, jako nebyla několik desetiletí. Může se stát naprosto cokoliv,“ myslí si Eberle.

Podel Eberleho se uklidnění v Berlíně nedá očekávat ani od bavorských voleb. Ty se konají v polovině října a podle mnoha analytiků byly důvodem, proč CSU šla v posledních měsících do tvrdých střetů s Angelou Merkelovou (více zde: Bavorsko se chystá na politický otřes).

„Od bavorských voleb lze očekávat další krizi. Pokud se nestane něco dramatického, tak CSU v nich výrazně ztratí a pak se uvnitř CSU rozjede hledání obětního beránka a je velmi pravděpodobné, že jím bude Seehofer. To by pro koalici byl další šok,“ říká Eberle a zdůrazňuje, že Seehofer, který v poslední době šel osobně proti Merkelové, ve volbě předsedy poslanecké frakce podpořil Volkera Kaudera.