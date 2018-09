Bavorsko se chystá na politický otřes, Seehoferovi jde o přežití

„Během příštích čtyř týdnů potřebujeme sebedůvěru, nikoliv strach. Jednotu, ne hašteření. Odhodlání, ne lhostejnost,“ povzbuzoval tuto sobotu na sjezdu Křesťanskosociální unie (CSU) stranický šéf a spolkový ministr vnitra Horst Seehofer.



Voličům vzkázal, že když CSU v říjnových volbách od nich znovu dostane důvěru, bude mít Německo v dohledné době účinná pravidla pro regulaci migrace.

„Kdo se kvůli svému politickému přesvědčení nebo náboženskému vyznání musí obávat o zdraví nebo život, ten si zaslouží ochranu a dostane ji u nás,“ řekl delegátům šéf CSU. „U koho takové důvody nejsou, ten se musí vrátit zpátky do své domovské země,“ zdůraznil.

Volby do bavorského Landstagu se konají 14. října. Podpora CSU v posledních průzkumech klesla na 35 procent. Tak nízkou podporu neměla od roku 1998 a pokud by se tato čísla za měsíc potvrdila, bude to pro ni nejhorší výsledek od roku 1950. V posledních volbách získala 47,7 procenta, takže mohla opět vládnout sama – jak tomu ostatně bylo po většinu poválečné historie největší německé spolkové země.

„Pokud se potvrdí průzkumy a CSU se bude pohybovat mezi 35 a 40 procenty, tak bych řekla, že by to bylo politické zemětřesení,“ je přesvědčena politoložka Ursula Münchová.



Exodus voličů k AfD

CSU ohorožuje především nástup Alternativy pro Německo, která dosud v bavorském parlamentu chyběla, ale nyní v průzkumech získává kolem 11 procent. Bavorští politici se AfD v posledních měsících snažili sebrat vítr z plachet. Podstatně přitvrdili v protiimigrační rétorice, což během léta vyvolalo hlubokou krizi v německé koalici.

Poslední průzkumy Pokud by se volby konaly nyní, dostalo by se do bavorského zemského sněmu sedm stran. Na druhé příčce by se umístili se 17 procenty Zelení. Sociální demokraté (SPD), uskupení nezávislých kandidátů Svobodní voliči (Freie Wähler) a pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) by získali po 11 procentech. Liberální FDP a krajně levicová Levice by těsně dosáhly na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do regionálního parlamentu. Podle průzkumu však 45 procent dotázaných ještě není pevně rozhodnuto, které straně dá v polovině října svůj hlas.

A Seehofer koaliční partnery dráždí dál. Po nepokojích v Chemnitzu třeba tím, že migraci označil za „matku všech problémů“ a postavil se za šéfa civilní kontrarozvědky, který zpochybnil nahrávky útoků na cizince a navíc čelí podezření, že udržuje příliš těsné styky s politky AfD.

Seehofer na sobotním sjezdu zdůraznil, že to byla právě CSU, kdo v posledních letech tlačil na kancléřku Angelu Merkelovou ze sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU), aby změnila svou otevřenou migrační politiku. „Je to stále to samé. Něco řekneme, jsme za to kritizováni, a pak to dělají všichni,“ míní Seehofer.

Problémem je, že sázka na migrační téma zatím nepomáhá. Voliči, kteří požadují tvrdou migrační politiku a odmítají recepty kancléřky Merkelové, se přidali k AfD. „Lidé prostě raději volí originál,“ říká Ursula Münchová.

Na koho se ukáže prstem

CSU na voliče apeluje mimo jiné tvrzením, že v ní mají dlouhodobě jistotu, a že právě díky ní se Bavorsku velmi dobře daří. „Jsme světelné roky před ostatními spolkovými zeměmi, pokud jde o bezpečnost našich občanů,“ prohlásil Seehofer, který rád o Bavorsku hovoří jako o ráji na zemi.

„Svět se točí stále rychleji, mění se a my chceme, abychom si při vší té změně udrželi naší identitu a bavorskou duši,“ nechal se slyšet bavorský premiér Markus Söder, který v zájmu ochrany bavorské identity prosadil rozvěšování křesťanských křížů u vchodů na úřady. To zase výrazně vadí části liberálních a městských voličů, kteří se proto nyní raději přiklánějí k Zeleným.

„Bojujte, bojujte, bojujte,“ apeloval Söder v sobotu na své spolustraníky. „Byla by ostuda, kdybychom přepustili Bavorsko do špatných rukou,“ dodal.

Když CSU v říjnových volbách ztratí, tak může zásadně upadnout i její vliv v Berlíně, kde je součástí koaliční vlády. A pak jen těžko bude přesvědčovat bavorské voliče o tom, že může na vládní úrovni důsledně prosazovat jejich zájmy.

Očekávaný volební neúspěch ale už nyní ve straně vede k debatám o tom, kdo je za něj zodpovědný. Prsty většiny straníků přitom nemíří na bavorského premiéra. „Politici CSU se budou snažit najít obětního beránka a najdou ho v Berlíně, samozřejmě v podobě ministra vnitra Seehofera,“ říká Münchová.

„Když ho dotlačí k tomu, aby už nebyl šéfem strany, tak se těžko udrží jako ministr vnitra,“ myslí si politoložka.