VIDEO: Němce vyděsil antisemitský útok v trendy čtvrti Berlína

Útok se odehrál v úterý večer v berlínské čtvrti Prenzlauer Berg. Izraelec se svým německým doprovodem se nejdříve stali terčem antisemitských urážek, poté si jeden z útočníků sundal pásek a začal jím dvojici mlátit.

Z videa, které se mezitím po internetu rozšířilo, je patrné, že útočník na své oběti arabsky křičí „žid“. Trojice agresorů poté utekla, v současnosti po nich pátrá policie.



Případ v Německu, které si je dodnes jasně vědomo své zodpovědnosti za holokaust, vzbudil pobouření. Útok odsoudila řada politiků, včetně Merkelové, která ho označila za hroznou událost.

„Boj proti takovým antisemitským výtržnostem musíme vyhrát,“ zdůraznila na odpolední tiskové konferenci po jednání s premiéry spolkových zemí na území bývalého východního Německa. „Spolková vláda pro to udělá všechno,“ poznamenala také.

Nová dimenze

V Berlíně bylo loni podle Deutsche Welle zaznamenáno 950 antisemitských útoků. Podle vlády většinu páchají stoupenci krajní pravice, židovské obce si stěžují i na nárůst antisemitismu mezi německými muslimy.

Na přelomu roku vyvolaly zděšení antisemitské slogany a pálení izraelských vlajek na demonstracích arabské komunity, která protestovala proti rozhodnutí Donalda Trumpa přesunout americkou ambasádu do Jeruzaléma. Německá židovská obec pak navrhla, aby noví imigranti povinně navštěvovali bývalé koncentrační tábory (psali jsme zde: Němce děsí antisemitismus mezi imigranty).

„Je to pokračování trendu,“ komentoval incident ve čtvrti Prenzlauer Berg prezident německé židovské obce Josef Schuster. „Před třemi lety jsem varoval, aby lidé s kipou (jarmulkou, pozn. red.) nechodili do arabských čtvrtích velkých měst. Teď jsme svědky takového incidentu v trendy a bohaté čtvrti. Dostáváme se do nové dimenze,“ dodal Schuster.