Němce děsí antisemitismus mezi imigranty, chtějí jim ukázat koncentráky

14:28 , aktualizováno 14:28

Německá ústřední židovská rada podporuje myšlenku, aby nově příchozí imigranti do Německa povinně navštívili některý z památníků na místě bývalých koncentračních táborů. Prohlásil to šéf zastřešující židovské organizace Josef Schuster. Opatření by prý mohlo pomoci čelit rostoucímu počtu projevů antisemitismu.