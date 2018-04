Vzniká zákon proti množírnám, návrh počítá až s desetiletým trestem

Množírny zvířat by se mohly dostat do české legislativy. Návrh novely z dílny TOP 09, jež by problematická chovná zařízení potíral, počítá se zavedením pojmu do trestního zákoníku a s poměrně přísnými tresty. V krajním případě by pachatelům hrozilo až deset let vězení.