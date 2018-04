Za týrání zvířat až osmileté vězení. Strany navrhují přísnější tresty

15:50 , aktualizováno 15:50

Trýznitelům zvířat by nově mohly hrozit přísnější tresty. TOP 09 připravuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by zvýšila postihy pro pachatele a zároveň by řešila problematiku takzvaných množíren. Některé strany už předem hlásí, že zřejmě iniciativu podpoří.