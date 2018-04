Napadený číšník poděkoval policii i veřejnosti, jeho stav zůstává vážný

„Zda jsou tresty dostatečné, není v tuto chvíli na pořadu dne. Prioritou je brzké uzdravení,“ řekl ke čtvrtečnímu verdiktu soudu Miroslav, který leží ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poté, co jej v sobotu v centru hlavního města zbilo sedm Nizozemců.

V tuto chvíli je stále na jednotce intenzivní péče a čeká na další operaci. Jediný, kdo k němu má přístup, je jeho kamarád a zmocněnec Jiří Brych.

„První dva dny ležel Míra v umělém spánku s krvácením do mozku. V současné době je při vědomí, jeho stav je ale vážný, nicméně není přímo ohrožen na životě,“ řekl bývalý kriminalista Brych a tlumočil tak dotazy, které MF DNES číšníkovi položila.

Miroslav, který pracuje v restauracích od patnácti let, zatím ještě nevypovídal na policii. Neřeší ani to, zda by se dnes zachoval v osudnou chvíli jinak, než v sobotu, kdy upozornil sedm cizinců, že na předzahrádce restaurace nesmí konzumovat přinesený alkohol.

„Rodina je samozřejmě v šoku, nikdo nic takového nečekal. Riskovat život a zdraví nikdy nepatřilo do úkolů jeho profesního života. Když jste policistou či hasičem, tak vy i vaše rodina počítáte s možným bezpečnostním rizikem, ale profesionál v gastronomii nic takového v popisu práce nemá a ani není na nic takového připraven,“ dodal Brych.

Mluvčí nemocnice Filip Brož řekl serveru iRozhlas, že muže čeká stomatochirurgická operace. „Konkrétně má mnohačetná poranění obličejového skeletu. Jedná se o opravdu náročnou operaci a pacienta teprve čekají vyšetření, která ukážou, kdy bude moci operace podstoupit a konkrétně o jaké druhy operací se bude jednat,“ uvedl Brož s tím, že doba hospitalizace bude ještě „relativně dlouhá“.

Tři Nizozemci dostali ve čtvrtek podmíněné tresty za výtržnictví a soud je na pět let vyhostil z Česka. Dva hlavní aktéry obviněné z těžkého ublížení na zdraví poslal Obvodní soud pro Prahu 1 do vazby. Za jejich počínání se omluvil i nizozemský ministr zahraničí Stef Blok.