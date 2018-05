Stydím se, prohlásil nizozemský ministr zahraničí k útoku krajanů v Praze

Informovala o tom veřejnoprávní stanice NOS. Šéf nizozemské diplomacie Blok uvedl, že se při pohledu na fotografie z místa činu stydí. Obrázky jsou podle něj „strašlivé“.

Útok Nizozemců popíše v Rozstřelu žena, která ošetřila napadeného číšníka Diskusní pořad Rozstřel začíná v 16:30

Ministr rovněž potvrdil dřívější informace nizozemského tisku, že nizozemští občané zapletení do napadení požádali velvyslanectví v Praze o pomoc. Krátce po zadržení ji přitom ještě odmítli.

Dva muži už jsou zpátky v Nizozemsku

V nizozemském tisku vyvolal případ napadení v Praze značnou pozornost. Věnují se mu přední zpravodajské servery, které svým čtenářům přinesly mimo jiné rozhovor s majitelem restaurace, kde k potyčce došlo. Nejčtenější nizozemský list, bulvární De Telegraaf, do Prahy vyslal dokonce svého berlínského zpravodaje.



A právě list De Telegraaf ve čtvrtek napsal, že oba Nizozemci propuštění bez obvinění už jsou zpět ve vlasti. Jedním z nich je policista. Pracuje v jednotce s názvem High Impact Crime, která se zabývá závažnými trestnými činy, například loupežnými přepadeními. Amsterodamská policie uvedla, že se její zaměstnanec snažil během napadení situaci uklidnit, což podle ní dokládají i záznamy z kamer a fotografie. Kvůli účasti svého zaměstnance v potyčce je prý nicméně v kontaktu s českými kolegy.



Třem Nizozemcům obviněným z výtržnictví ve čtvrtek pražský soud uložil osmiměsíční podmínky a vyhostil je na pět let ze země. Cizinci rozhodnutí přijali, je proto pravomocné. Dva muže, které policie považuje za hlavní pachatele, soud poslal do vazby. Čelí obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví, za což jim hrozí až deset let vězení.

VIDEO: Číšník káral cizince za vlastní alkohol, ti ho za to zbili do bezvědomí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Napadený číšník podstoupil operaci hlavy

Skupinu sedmi Nizozemců ve věku 24 až 32 let zadržela česká policie v pondělí večer na pražském letišti kvůli podezření, že v sobotu v restauraci v centru Prahy napadli číšníka, který je upozornil, že nesmějí konzumovat donesený alkohol. Pět z nich později policie obvinila.

Totožnost obviněných Nizozemců ministerstvo zahraničí nepotvrdilo. Podle nizozemských serverů většina z nich pochází z okolí Haagu, hlavní podezřelí jsou údajně bratři, z nichž jeden je majitelem fitness centra, kde pracuje zároveň jako trenér.



Napadený číšník po bitce skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy. Podle nizozemského listu Algemeen Dagblad, který hovořil s majitelem restaurace v centru Prahy, nebude moci napadený pracovat nejméně dva měsíce.