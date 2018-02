Mráz žene bezdomovce do azylových domů. Aspoň „teplou židli“ dostane každý

V Praze jsou kapacity nocleháren vytížené z 95 procent. „Rezervu ve výši téměř stovky míst držíme jen na lodi Hermes, kde tráví noc v průměru 150 klientů,“ řekl iDNES.cz ředitel pražského Centra sociálních služeb Tomáš Ján.

„Zatím jsou kapacity postačující. Pokud by se kvůli mrazivému počasí zaplnily, jsme okamžitě připraveni prodloužit provozní dobu nízkoprahových denních center i přes noc a zajistit dalších přibližně sto třicet míst. V rámci zimních opatření jsou posíleny terénní programy, které poskytují služby, poradenství, oblečení a zdravotní péči přímo v terénu po dobu celých čtyřiadvacet hodin,“ doplnil Tomáš Ján s tím, že hlavní město může v krizových podmínkách postavit vyhřívané stany.

Pražští záchranáři nemuseli kvůli mrazům zasahovat příliš často. „Za víkend - od pátku do neděle - vyjížděli k celkem čtyřem případům, kdy na zdraví pacientů mohly mít vliv nízké teploty. V jednom případě pacient zemřel,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Mráz nepůsobil příliš velké problémy na železnici. „I když teploty klesly do extrémních poloh kolem minus dvaceti stupňů Celsia, tak to není prudký náhlý pokles, který by způsobil zásadnější problémy. Lomů kolejnic kvůli mrazům bylo jen pár případů, vždy v brzkých ranních hodinách. Nebylo to nikde natolik zásadní, aby byl zastaven provoz,“ řekla iDNES.cz mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

V Příbrami mají plno, Mladá Boleslav má od listopadu stan

„Zaplněnost je v tuhle chvíli takřka stoprocentní,“ řekl ředitel příbramského centra sociálních a zdravotních služeb Jan Konvalinka. Přenocovat lze buď na lůžku za poplatek, nebo zdarma na takzvané teplé židli. „Teplá židle se dává nikoliv z kapacitních důvodů, ale tomu, kdo nemá peníze na nocleh,“ uvedl Konvalinka. Pracovníci centra podle něj nenechají nikoho bez pomoci. „Pokud se ten člověk chová slušně, není pod vlivem alkoholu a nevyvolává konfliktní situace, tak nocleh dostane vždycky. Nenecháme nikoho zmrznout,“ dodal ředitel.

Mladá Boleslav postavila už v listopadu v Poplužním dvoře vyhřívaný stan. K dispozici je lidem bez domova v případě, že teploty dva dny po sobě nevystoupí nad minus pět stupňů Celsia. Dosud ho využilo několik desítek bezdomovců, kteří v něm dostanou také vodu a teplý čaj. Pokud je stan v provozu delší dobu, město to vyjde zhruba na padesát tisíc korun za zimu.

V Benešově je nyní komplikovanější situace kvůli rekonstrukci azylového domu, noclehárna by se měla otevřít až v březnu. Podle ředitelky pečovatelské služby Aleny Králíčkové je však o lidi bez přístřeší postaráno. „Máme prodlouženou dobu nízkoprahového denního centra a v noci dostanou klienti teplou židli u organizace Cirgus,“ řekla.

Na Olomoucku jsou lidé raději venku. Charita musí za nimi

Olomoucká charita řeší mrazivé počasí cestami do terénu. Lidé bez domova ani teploty pod nulou nedonutily k tomu, aby vyhledali pomoc sociálních služeb nebo střechu nad hlavou.

Rekordně mrazivá noc Silné mrazy v noci na pondělí přepsaly rekordy na 12 ze 148 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejchladněji bylo v jižních Čechách a na Vysočině. Jezerní slať na Kvildě na Šumavě

„Venku jsme prakticky po celý rok, nyní se zaměřujeme více na lidi, kteří nejsou více zaopatřeni proti zimě, kteří bydlí ve stanech či v přístřešcích. Pozornost upínáme také na starší lidi se zdravotními problémy, častěji je navštěvujeme, zjišťujeme jejich zdravotní stav a zda jsou zabezpečeni proti zimě, zda mají dostatek oblečení nebo spacák,“ řekla koordinátorka terénního programu olomoucké charity Veronika Machálková.

Někteří bezdomovci se sdružují ve stanových městečkách, kde si vzájemně pomáhají a mají ohniště. Osamocení jedinci, kteří se často přesouvají, jsou kvůli mrazům více ohroženi.

V Ostravě se v souvislosti s mrazy otevřela krizová noclehárna pro bezdomovce. Je v Charitním domě svatého Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích. Obsazena zatím ale úplně není, kapacita 60 lůžek je využita z 80 procent.

V Plzni vypomůže komerční ubytovna

V plzeňském charitativní Domově sv. Františka měli obsazeno ještě před začátkem mrazů. Zdejší kapacita je 46 lůžek pro nocleh, dalších 20 lidí přečkává pod střechou noc na teplé židli. Charita proto od pondělí začne využívat kapacity komerční ubytovny, kam by krátkodobě mohla umístit až 10 bezdomovců.

„Máme už vytipovaných asi deset klientů, které bychom vzali na komerční ubytovnu, tu situaci jsme očekávali, takže jsme se na to předem připravili a ubytovnu jsme domlouvali už minulý týden,“ uvedl vedoucí domova Džemal Gërbani. Loni podle něj i před několik mrazivých dní nebylo třeba komerční ubytovnu objednávat.

Sokolov je vytížený, ve Varech je zájem o nocleh průměrný

V Karlovarském kraji se zájem o noclehárny různí. Zatímco v Sokolově je kapacita noclehárny v posledních dnech zcela naplněna, v Karlových Varech zvýšení zájem o tyto služby nezaznamenali.

Česko čeká ledový týden Mrazy podle předpovědi poleví až o víkendu Ilustrační foto

Armáda spásy, která azylový dům a noclehárnu v Karlových Varech provozuje, disponuje 28 lůžky. A ani mráz posledních dnů nezvýšily zájem o noc v teple. „V průměru je obsazeno okolo 25 lůžek. O víkendu to bylo dokonce jen 19 lůžek, a to i přesto, že jsme trochu zmírnili kritéria pro přijetí a drobné překročení limitu 0,5 promile alkoholu připouštíme,“ řekl ČTK ředitel Armády spásy v Karlových Varech Martin Roušal.

Naopak plně vytížená je v mrazivých dnech noclehárna v Nádražní ulici v Sokolově. V městské budově ji provozuje společnost Pomoc v nouzi, nabízí 28 míst. „V těchto dnech je noclehárna zcela plně obsazena. Dnes večer ji se zástupci úřadu plánuji navštívit a zjistit, jestli bude ze strany města potřeba případně s něčím pomoct,“ řekla ČTK místostarostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO).

V Pardubickém kraji je kvůli mrazům plno

Zcela zaplněné jsou noclehárny v Pardubickém kraji. „Jsme schopni pomoct každému, kdo přijde. Nenecháme nikoho v mrazu. Neříkám, že všichni budou v postelích, někomu aspoň poskytneme židli,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Sopre CR v Chrudimi Jan Kouba. Chrudimská noclehárna disponuje 23 lůžky. Místní klienti platí za noc 30 korun, přespolní 50 korun.

Ceny v azylovém domě v Pardubicích jsou pro všechny klienty stejné, za pobyt v noclehárně vydají 20 korun. Podle koordinátorky azylového domu Lucie Urlichové kapacity na přenocování postačují. „V současné době máme noclehárnu s kapacitou 12 míst úplně plnou. Kdyby přišel někdo navíc, máme otevřené nízkoprahové centrum nedaleko od azylového domu. Klienti tam mohou přespat na židli nebo na zemi. A využívají toho,“ řekla Urlichová.

Azyl v Hradci dostanou všichni, kdo potřebují

Desítky lidí bez střechy nad hlavou v těchto dnech tráví mrazivé dny v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova v Hradci Králové. I když je kapacita zařízení obsazená, bezdomovci mají stále šanci v něm najít místo. „Když je okolo nuly, zájem je standardní. Pokud ale teploty klesají pod minus pět stupňů Celsia, lidem dochází, že jsou ve velikém ohrožení, a většinou přijdou. Na možná rizika je upozorňují i naši terénní pracovníci. Doposud nemáme hlášený žádný případ omrzlin či jiných vážných komplikací souvisejících s mrazy,“ řekla vedoucí zařízení Dana Pechová.

„Kapacity máme naplněné, ale zájemců přes kapacitu není tolik, abychom si nemohli dovolit se o ně postarat bez přijetí zvláštních opatření. Denně máme navíc asi pět lidí. Můžeme si dovolit všem poskytnou místo v teple a bezpečí,“ uvedla Pechová.

Dům Matky Terezy zajišťuje čtyři typy sociálních služeb, z toho ve dvou poskytuje lůžka. V Azylovém domě je 32 pobytových lůžek pro muže. V objektu funguje i noclehárna, která disponuje 40 lůžky, z toho deset je určeno ženám. Od začátku prosince do března v budově Domu Matky Terezy zvyšují pro ženy počet krátkodobých lůžek o sedm a otevírají zimní noclehárnu i ve veřejné části areálu hradeckého letiště.