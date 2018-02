Česko čeká ledový týden, tuhé mrazy poleví až o víkendu

Pondělní ranní teploty se většinou pohybovaly od -11 do -16 °C, ojediněle kolem -19 °C, v mrazových oblastech však klesaly až na -23 stupňů. „V dalších dnech mrazy polevovat určitě nebudou a nejnižší teploty lze očekávat ve středu nebo ve čtvrtek, to by se minimální teploty měly pohybovat od -13 do -17 °C, ojediněle kolem -22 °C, v mrazových lokalitách i přes -30 °C.“ uvedl meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák



Mráz zastavil přívoz přes Berounku Teplotní rekordy byly překonány na 12 ze 148 stanic, které měří alespoň 30 let.

V pondělí bude polojasno až skoro jasno, zejména na horách pak bude oblačno. Ojediněle se na horách objeví místy slabé sněžení. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi -9 až -5 °C, v 1000 m na horách kolem -15 °C. Povane mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku čerstvý vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.



V úterý očekáváme oblačno až polojasno během dne od jihovýchodu místy až zataženo. Místy, zejména na horách, se může objevit slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty budou -11 až -15 °C, ojediněle klesnou až k -19 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -10 až -6 °C. Bude foukat mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě místy čerstvý 4 až 8 m/s, s nárazy kolem 15 m/s.



Ve středu bude oblačno až polojasno, ojediněle slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -12 až -16 °C, ojediněle i kolem -21 °C. Nejvyšší denní teploty pak budou mezi -10 až -6 °C. Povane mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s, který bude večer slábnout.



Ve čtvrtek převládne jasno až polojasno, během dne bude od jihu přibývat oblačnosti. Ojediněle bude slabě sněžit. Nejnižší noční teploty očekáváme mezi -13 až -17 °C, ojediněle kolem -22 °C. Nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat mezi -9 až -5 °C. Vát bude slabý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

V pátek bude oblačno až zataženo, od jihozápadu se může místy objevovat sněžení. Nejnižší noční teploty budou -8 až -12 °C, ojediněle kolem -14 °C. Nejvyšší denní teploty -5 až -1 °C. Povane mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.



Od soboty do pondělí bude převládat oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se objeví občasný déšť nebo sněžení, ojediněle i mrznoucí srážky Nejnižší noční teploty budou +1 až -4 °C, zpočátku při zmenšené oblačnosti kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -1 až +4 °C, postupně se mohou místy vyšplhat až na sedm stupňů nad nulou.