Budu na Šloufa vzpomínat v dobrém, říká Kavan. Zeman pošle kytici

„Vzpomínám na Mirka Šloufa jen dobře navzdory faktu, že jsme měli zcela odlišnou minulost – Mirek byl součástí předlistopadového režimu, proti kterému jsem já jako disident dvacet let bojoval. Spřátelili jsme se, a kdykoliv jsem potřeboval nějakou pomoc, tak jsem se mohl na Mirka s důvěrou obrátit a Mirek vždy obětavě a nesobecky pomohl. Vůči mně byl vždy přátelský a vstřícný, a tak na něj budu vzpomínat v dobrém,“ napsal v reakci na úmrtí Šloufa jeho dlouholetý přítel Jan Kavan, který působil jako diplomat i ministr zahraničí.

K úmrtí se vyjádřil prostřednictvím mluvčího také prezident Miloš Zeman, jemuž Šlouf pomohl v roce 1998 uspět ve volbách a stal se jeho hlavním poradcem. Jejich přátelství však náhle skončilo v roce 2013 (viz Zemanova bývalého spolupracovníka Šloufa už osud prezidenta nezajímá).

„Jsem si samozřejmě vědom, že v den, kdy byl Miloš Zeman poprvé zvolen prezidentem, tak se s Mirkem rozešel a nikdy se nesmířili, což Mirek nesl velmi těžce. Důvodům jsem nerozuměl a nepletl jsem se do toho, neb se mě to netýkalo. Jistě měl pan prezident nějaké závažné důvody. Ale pamatuji si na dobu minulou, kdy Mirek obětavě Milošovi po mnoho let pomáhal. Tak zůstane i v mých vzpomínkách,“ dodal Kavan ve svém vyjádření.

Komentovat úmrtí lobbisty odmítla bývalá politička a někdejší místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková. „Nebudu se k jeho osobě vyjadřovat,“ napsala iDNES.cz. Buzková měla se Šloufem problémy už v roce 1996, kdy kritizovala jeho angažmá ve volební kampani ČSSD. Později se Šloufovo jméno probíralo v souvislosti s kauzou Olovo, týkající se kompromitujícího materiálu na Buzkovou, který vzešel z okruhu poradců tehdejšího premiéra Zemana. Šlouf stál v jejich čele, ale jeho podíl na kauze se neprokázal (více v článku Operace Olovo měla znemožnit Buzkovou).

„Nemám potřebu se k tomu vyjadřovat. O mrtvých jen dobře,“ napsal ke skonu Šloufa bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, který patřil k velkým kritikům lobbisty a kvůli němuž Šlouf nakonec opustil sociální demokracii (viz článek Šlouf odchází, někteří členové vedení škodí ČSSD).

„Jediná možná reakce je upřímná soustrast jeho rodině,“ reagoval pro iDNES.cz současný statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec.

„Je mi líto každého ukončeného života a blízkým vyjadřuji hlubokou soustrast. Pana Šloufa jsem ale neznal a nikdy jsem se s ním osobně nesetkal,“ uvedl bývalý jihočeský hejtman za ČSSD Jiří Zimola.

Šlouf byl členem ČSSD od roku 1994 do roku 2009. Úzce spolupracoval s Milošem Zemanem od konce 90. let, kdy šéfoval týmu jeho poradců. V roce 2008 založil občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana a o rok později pomáhal se zakládáním Strany Práv Občanů – Zemanovci. V podzimních krajských volbách 2013 měl stát v čele kandidátky Zemanovců v Praze, ale strana ho ovšem vyškrtla (viz Zemanovci odevzdali kandidátku bez Šloufa).

Šlouf také pomáhal Zemanovi v prezidentských volbách 2013. Současná hlava státu se od něj však distancovala, když byla v jednom z předvolebních rozhovorů konfrontovaná s nahrávkou, na které se Šlouf domlouvá s kmotrem Františkem Mrázkem (viz Zeman byl při debatě v úzkých).