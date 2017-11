Britská ministryně rezignovala kvůli tajným schůzkám s izraelskými politiky

Patelová podle BBC svou rezignaci odůvodnila tím, že její počínání neodpovídalo „vysokým standardům, které jsou očekávány“ v její pozici. Politička tak reagovala na skutečnost, že v době letní dovolené za zády premiérky Theresy Mayové soukromě jednala s izraelskými politiky, včetně předsedy vlády Benjamina Netanjahua (více v článku Johnson, Írán a tajné schůzky s Izraelem. Konzervativci řeší další skandál).



V Británii je přitom zavedeným postupem, že o jakémkoli podobném jednání ministr informuje ministerstvo zahraničí i šéfa vlády.

Patelová se v rezignačním dopise omluvila za to, že narušila soustředění své vlády na práci. Mayová vyjádřila naději, že rozhodnutí Patelové bylo správné.

Pětačtyřicetiletá ministryně ve středu kvůli aféře přerušila oficiální návštěvu Ugandy, protože si ji do Downing Street povolala premiérka. Pokud by Patelová sama nerezignovala, byla by podle agentury AP z vlády téměř určitě vyloučena.

Patelová se sice Mayové omluvila v pondělí, ve středu ale britský deník The Sun informoval o dalších utajovaných setkáních. Postupně vyšlo najevo, že ministryně měla 12 setkání s izraelskými činiteli během srpnové dovolené v Izraeli. Neřekla o tom premiérce ani kolegům.

Úřad premiérky dříve uvedl, že Patelová se rovněž premiérce nezmínila o svých návrzích podpořit izraelskou armádu britskými penězi určenými na zahraniční pomoc. O této možnosti diskutovala s politiky po svém návratu z Blízkého východu.

Kauza by podle Reuters mohla ještě více oslabit menšinovou vládu premiérky Mayové, která se v době, kdy vyjednává o odchodu země z Evropské unie, potýká s dalšími problémy, mimo jiné skandálem kolem sexuálního obtěžování.