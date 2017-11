Johnson, Írán a tajné schůzky s Izraelem. Konzervativci řeší další skandál

Britská konzervativní strana se v krizi topí v podstatě od červnových předčasných parlamentních voleb. Premiérka Theresa Mayová je vypsala kvůli posílení mandátu pro vyjednávání brexitu. Místo toho konzervativci přišli o poslanecká křesla. Premiérka následně schytala i mnoho nelichotivých komentářů kvůli nejasné vizi brexitu.

Trápit ji však může nejen vystoupení Británie z Evropské unie. Práci jí přidělávají i vnitrostranické spory a větší či menší přešlapy jejích ministrů. Dnes už bývalý ministr obrany Michael Fallon před pár dny rezignoval na svou funkci kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování (více o kauze se dočtete zde).

Mnohem méně překvapivě působí diplomatické úlety Borise Johnsona. Ten se svým otevřeným a mnohdy nepříliš promyšleným jednáním proslavil už coby starosta Londýna. Nevybíravé srážení dětí při hraní ragby, které se dostalo do všech britských deníků, bylo to nejmenší. V roli ministra zahraničí však jeho přešlapy dostaly nový rozměr.

Zákulisní pokusy o svržení Mayové i představení vlastní vize brexitu jsou minulostí. Johnson nyní musí řešit kauzu s mezinárodním přesahem. Týká se případu Britky Nazanin Zaghariové-Ratcliffeové, která si v Íránu odpykává pětiletý trest za údajný pokus o svržení režimu. Její rodina tvrdí, že do země přijela pouze na dovolenou.

Johnson ale minulý týden prohlásil, že Zaghariová-Ratcliffeová v Íránu vyučovala žurnalistiku. Teherán se tohoto výroku chytil a uvedl, že slova britského ministra zahraničí potvrzují protistátní činnost zadržené. Britka byla po prohlášení Johnsona nečekaně předvedena k soudu. Může jí hrozit i prodloužení trestu.

Johnson se po svém výroku ocitl pod palbou kritiky a čelil výzvám opozice k rezignaci. Jeho mluvčí v reakci uvedl, že ministr vždy trval na tom, že Zaghariová-Ratcliffeová byla v Íránu v době svého zatčení na prázdninách. Johnson chtěl podle mluvčího ve skutečnosti „odsoudit íránské stanovisko, podle nějž je špatné vzdělávat budoucí novináře“. Ministr nechtěl naznačit, že by se Zaghariová-Ratcliffeová na něčem takovém podílela, dodal mluvčí.

Tajné schůzky s izraelskými politiky

Johnson pozornosti médií unikl. Naneštěstí pro konzervativce však kvůli další nelichotivé kauze, kterou má na svědomí ministryně pro mezinárodní rozvoj Priti Patelová. Ta se měla při své soukromé cestě do Izraele sejít s tamními vysoce postavenými politiky včetně premiéra Benjamina Netanjahua či ministra veřejné bezpečnosti Gilada Erdana. Ministerstvo zahraničí o schůzkách nevědělo, což je podle serveru The New York Times jasné porušení diplomatického protokolu.

Ministryně pro mezinárodní rozvoj Priti Patelová

Schůzky s politiky Patelové zprostředkoval Stuart Polak, prezident lobbistické organizace Konzervativní přátelé Izraele. Patelová navíc s úředníky na britském ministerstvu zahraničí diskutovala o možnosti poskytnutí dotací na „humanitární aktivity izraelské armády na Golanských výšinách“. Ministryně celý skandál korunovala prohlášením, že o jejích aktivitách věděl i Johnson, později však výrok vzala zpět a omluvila se.



Cizinci v Británii Britská vláda v úterý zveřejnila návrh pravidel registrace občanů členských států Evropské unie, kteří zamýšlejí v Británii zůstat i po odchodu země z evropského bloku v březnu 2019. Dokument počítá mimo jiné s dvouletým obdobím po brexitu, během něhož ještě bude možné žádat o takzvaný status usedlíka. Žadatelé přitom nebudou muset poskytovat žádné biometrické údaje. Pokud již občané EU získali trvalý pobyt, budou se při registraci používat už předložené doklady. Úřady pouze ověří, zda žadatel dosud pobývá v Británii. Zdroj: ČTK

V Británii se nyní spekuluje o tom, že Patelová kvůli skandálu přijde o ministerský post. Ve středu se narychlo vrací ze své pracovní cesty do Afriky, píše The Guardian. Profesor britské historie Nicholas Crowson však tvrdí, že o post by kvůli podobným prohřeškům za normálních okolností přišli i další ministři, a to bez zdlouhavých jednání.

Důvodem je podle něj brexit, který už více než rok přehlušuje tuzemské politické problémy. „Vláda jde z jedné krize do druhé. Pro politiky je prioritou brexit. Hladký chod kabinetu je v takovém prostředí takřka nemožný,“ myslí si Crowson.