Šéf BIS slíbil prezidentu Zemanovi zprávu o novičoku v ČR do měsíce

15:22 , aktualizováno 15:31

Prezident Miloš Zeman by měl dostat zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) o možném výskytu nebo vývoji nebezpečné látky novičok na českém území do měsíce. Slíbil mu to na pondělní schůzce šéf BIS Michal Koudelka. Látkou novičok byl ve Velké Británii otráven dvojitý ruský agent Sergej Skripal.