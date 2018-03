„Jestli kompetentní ministr řekl, že nervový plyn nepochází z naší země, ale prezident přesto pověří BIS vyšetřováním, čímž ministrovo prohlášení rozporuje, pohybuje se na hranici vlastizrady. Senát by měl jednat,“ napsal na Twitteru předseda STAN Petr Gazdík.

Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský je pro to, aby se Senát začal zabývat žalobou k Ústavnímu soudu, který jediný může o velezradě prezidenta rozhodnout. „Myslím si, že ta žaloba má šanci Senátem projít, ale daleko složitější je to v Poslanecké sněmovně. Potom to bude na Ústavním soudu, jak rozhodne,“ řekl Farský iDNES.cz.

„Je evidentní, že Rusko, a to potvrzují i naši nejvyšší armádní představitelé, vede hybridní válku proti západní Evropě, jíž jsme součástí. Jednou z forem této války je také šíření dezinformací a prezident Zeman se aktivně k šíření dezinformací připojil, když BIS na jeho popud bude prohledávat všechny kouty České republiky a hledat novičok. Přestože premiér předtím řekl, že tady žádný není a není co hledat. Je to špatně. Jedna z podmínek bezpečnosti je jednota a rozhodnutí prezidenta je na úkor bezpečnosti České republiky,“ dodal.

Prezidenta kvůli jeho výroku kritizoval také šéf ODS Petr Fiala, či bývalý předseda TOP 09 a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. „Míra zrádcovské servility prezidenta ČR vůči cizí mocnosti překročila všechny meze,“ napsal doslova. A BIS by se podle něj místo hledání novičoku měla soustředit na to, „jak velkým bezpečnostním rizikem je ruská rezidentura na Pražském hradě“.



Česká ústava pracuje v souvislosti s prezidentem s termínem velezrada, kterou rozumí jednání směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky či jejímu demokratickému řádu. Rozhodnout o tom, že prezident ztrácí úřad může Ústavní soud na základě žaloby Senátu.



Novičok byl použit v Británii při útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru a Rusko uvedlo, že ČR byla jednou ze zemí, které novičok vyvíjely. To ostře odmítl premiér Babiš i ministr Stropnický, kteří v pondělí oznámili, že Česko kvůli solidaritě s Británií vyhostí tři zaměstnance ruské ambasády.

Proti ruskému výroku o novičoku v ČR se původně ohradila i ministryně obrany Karla Šlechtová, nicméně prezidenta Zemana se zastala. „Nemám s tím žádný problém, je to v pravomoci prezidenta a doufám, že výsledky budou odpovídat mým informacím v režimu vyhrazené a důvěrné,“ prohlásila. O tom, že se chystá Zeman pověřit BIS pátráním, prý věděla.