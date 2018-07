Německo neprávem vyhostilo dva migranty. Jeden z nich střežil bin Ládina

Německý úřad pro migraci a uprchlíky ve středu uznal, že neprávem deportoval dvacetiletého Afghánce. Nasibullah S. byl na začátku července deportován do Kábulu společně se skupinou osmašedesáti dalších Afghánců. O vyhoštění této skupiny nejapně žertoval německý ministr vnitra Horst Seehofer, který ve stejný den slavil 69. narozeniny.

V případě Afghánce Nasibullaha však tou dobou ještě nebyl definitivně ukončen proces týkající se jeho žádosti o udělení azylu. Mladíkova žádost byla sice zamítnuta už v dubnu minulého roku, Afghánec ale podal odvolání u správního soudu v německém Greifswaldu, na jehož rozhodnutí se stále čeká.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) je údajně v kontaktu s právním zástupcem vyhnaného migranta i německým velvyslanectvím v Kábulu a zajistí včasný návrat dotyčného do Německa.



Ve středu řekl spolkový ministr vnitra Horst Seehofer médiím, že „se evidentně jedná o administrativní chybu migračního úřadu“. Dodal, že „dohlédne na dodržení příslušných zákonů“.

Úřad pro migraci uznal, že neoprávněné deportaci se mohlo předejít, kdyby „odpovědná kancelář reagovala na relevantní informace od správního soudu a znovu případ přezkoumala“.

Osobní strážce bin Ládina neměl být podle soudu vyhoštěn

Složitější je situace dvaačtyřicetiletého Samiho A., který byl v pátek deportován do Tuniska. Případem salafisty, kterého německé úřady považují za potenciálně nebezpečného, se opakovaně zabývaly soudy. Naposledy minulý týden, kdy soud v západoněmeckém Gelsenkirchenu konstatoval, že bývalý osobní strážce bin Ládina nemůže zatím být do Tuniska vyhoštěn. Nedá se totiž vyloučit, že muži, který veškerá obvinění popírá, v severoafrické zemi hrozí mučení.

Chyby migračního úřadu Není to první případ neprávem vyhoštěného afghánského přistěhovalce, kterého úřady vrátily zpět do Německa. Loni v prosinci správní soud v Sigmaringenu rozhodl, že deportovaný žadatel o azyl má být do Německa navrácen, jelikož se na vyřízení jeho žádosti stále čekalo. Vzhledem k tomu, že muž v Afghánistánu dříve bojoval po boku amerických vojenských jednotek a obával se stíhání Tálibánem, získal nakonec v Německu trvalý azyl. Zdroj: Deutsche Welle

Verdikt soud učinil minulý čtvrtek, své rozhodnutí ale Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky předal až v pátek ráno, když už byl muž v letadle na cestě do Tuniska. Soud následně konstatoval, že jeho deportace byla „hrubě protiprávní“, že při ní byly porušeny základní právní principy a že musí být zrušena. Úřady mají podle soudu Tunisana bezodkladně přepravit zpět do Německa.

S návratem muže, který bin Ládina střežil v letech 1999 a 2000, ale nesouhlasí město Bochum. To ve středu podalo stížnost proti rozhodnutí soudu v Gelsenkirchenu. Vrchní správní soud v Münsteru o ní zřejmě nerozhodne dříve než v srpnu.

Postup německých úřadů při vyhoštění Tunisana vyvolal tvrdou kritiku od opozičních politiků, podle nichž není možné tímto způsobem postupovat a zahrávat si s principy právního státu. Terčem kritiky se stala spolková země Severní Porýní-Vestfálsko, která měla deportaci na starosti, i ministr vnitra Horst Seehofer. Ten je však přesvědčen, že úřady nejlidnatější spolkové země postupovaly v souladu se zákonem.

Varovných slov se ve čtvrtek ale ministr nepřímo dočkal i od prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. „Chci jen říci: princip právního státu je to, co nás odlišuje od jiných forem vlády - také od takzvaných neliberálních demokracií. Nezávislost soudců a závaznost soudních rozhodnutí - bez ohledu na to, jak dopadla - je jedním z nosných princip, kterých bychom se neměli vzdávat,“ řekla hlava státu listu Passauer Neue Presse.