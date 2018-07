Seehofer vtipkoval o deportaci migrantů, vyhostili je na jeho narozeniny

Úterní deportovaní žadatelé o azyl jsou zatím největší skupinou, kterou Německo vrátilo do Afghánistánu během jednoho letu. Země slíbila, že urychlí vyhošťování v případě lidí, kteří na její území vstoupili nebo zůstali bez povolení. Afghánistán přitom není kvůli stále probíhajícím bojům mezi vládními silami a Talibanem považován za bezpečnou zemi k návratu, píše BBC.



Agentura DPA uvedla, že afghánští úředníci obviňují Německo z nedodržení dohodnutých pravidel, podle kterých je možné najednou deportovat maximálně 50 lidí během jednoho letu. Z celkem 69 migrantů jich 51 bylo deportováno z Bavorska, tedy Seehoferova domovského státu.

This is how German Interior Minister Horst #Seehofer describes today’s deportation of Afghan migrants: pic.twitter.com/iWTPQBj97k