Ve středu přijdou bouřky, stále platí i riziko požárů, varují meteorologové

Výstraha meteorologů Nebezpečí požárů (nízký stupeň nebezpečí)

Praha, Jihomoravský (od úterý 1.5.2018 11:00 do odvolání)

Praha, Jihomoravský (od úterý 1.5.2018 11:00 do odvolání) Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí)

Praha, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský (od středy 2.5.2018 14:00 do pátku 4.5.2018 00:00)

Praha, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský (od středy 2.5.2018 14:00 do pátku 4.5.2018 00:00) Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí)

Liberecký (od středy 2.5.2018 17:00 do čtvrtka 3.5.2018 00:00)