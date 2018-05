V Praze pálili čarodějnice i přes zákaz magistrátu. Hasiči však ohně uhasili

Jednotky na místě prověřovaly nebezpečí vzniku požáru od založeného ohně v přírodním prostředí. „V osmi případech hasiči po dohodě s občany ohniště uhasili nebo je vyzvali, aby tak učinili sami s ohledem na nařízení hlavního města Prahy. V dalších sedmi případech se jednalo o planý poplach.“ říká vrchní komisař pražského hasičského sboru Martin Kavka.

Během pondělního odpoledne až do ranních úterních hodin podle něj nicméně nedošlo k požáru, který by se nekontrolovaně rozšířil do okolí a souvisel by s nedbalostí při zakládání ohně v přírodě, případně přímo s pálením čarodějnic.

Zákaz rozdělávání ohně platil a stále platí v oblastech vyššího rizika požáru. Magistrát nařízením reagoval na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu. Zapalovat ohně nesměli ani pořadatelé velkých akcí, kterých se účastnili hasiči a jejichž konání povolila městská část.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman iDNES.cz v pondělí řekl, že zákaz pálení ohňů se vztahuje například na lesoparky, parky či zahradní porosty. „Tedy místa potenciálního vzniku požáru.“ Zákaz se týkal například i tradičního pálení čarodějnic v parku Ladronka.

Rozhodnutí magistrátu se nicméně setkalo s nepochopením některých občanů i opozičních politiků.

Pořadatelé akcí do poslední chvíle doufali, že během odpoledne či večera Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu platící do odvolání před nebezpečím požárů zruší, a tím pádem přestane platit i zákaz vydaný magistrátem. K tomu ale nakonec nedošlo a ještě ve chvíli vydání tohoto článku výstraha ČHMÚ stále platí.

ČHMÚ vydal výstrahu před nebezpečím požárů kvůli silnému větru: