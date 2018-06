Merkelová: Vracením migrantů na hranici bychom spustili dominový efekt

„Při všem, co děláme - takové je naše přesvědčení ze strany CDU - musíme zastupovat společně německé a evropské zájmy. Proto nechceme postupovat jednostranně, bez domluvy a na úkor třetích,“ zdůraznila šéfka německé vlády.

„Jsme přesvědčeni o tom, že nepředjednané vracení (migrantů) z našich hranic jako země v srdci Evropy by mohlo vést k negativním dominovým efektům,“ poznamenala také.

Příští dva týdny se proto chce pokusit najít na vracení migrantů z německých hranic shodu s dalšími evropskými státy. Merkelová situaci znovu posoudí začátkem července.

„Neexistuje tedy žádný automatismus,“ poznamenala ale k tomu, že by se začátkem července začalo s vracením běženců z hranic, což v případě neúspěchu vyjednávání s dalšími zeměmi požaduje koaliční CSU.

Ve sporu jde o to, zda vracet rovnou na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, ve Švýcarsku nebo Norsku. Ministr vnitra Horst Seehofer a jeho CSU takový postup - který není součástí koaliční smlouvy - prosazují. Merkelová, většina její CDU i koaliční sociální demokraté (SPD) jsou ale proti s odkazem na to, že by neodpovídal právu Evropské unie.

Vedení bavorské strany v pondělí příslušné usnesení jednomyslně schválilo. Předseda CSU na tiskové konferenci v Mnichově uvedl, že policii nařídí, aby do země okamžitě přestala pouštět lidi, kteří mají do Německa zakázaný vstup nebo zde nemohou pobývat. S dalšími opatřeními, mezi něž by mělo patřit hlavně vracení migrantů, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, chce vyčkat do začátku července.

Spor v Berlíně se týká i Česka

Postup CSU vůči CDU tvrdě kritizoval místopředseda křesťanských demokratů Armin Laschet, který hovořil o neférovém chování. Není možné, aby se tak chovala sesterská strana, je přesvědčen. CSU vyčetl mimo jiné to, že dosud politikům CDU neposkytla Seehoferův migrační plán, který se stal předmětem sporu.



Průzkumy proti Merkelové Průzkum listu Augsburger Allgemeine ukázal, že pokud CSU neprosadí svůj požadavek, měla by současná velká koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) skončit. Pro ukončení koaliční spolupráce v případě, že Německo nezačne z hranic vracet žadatele o azyl, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, je 53 procent Němců, opačný názor jich má 40 procent.

Situace se v uplynulém týdnu vyhrotila natolik, že Seehofer pohrozil zavedením opatření i přes nesouhlas Merkelové, což by nejspíše vedlo ke konci současné vlády (psali jsme zde:Migranty budu vracet na hranicích, dupl si Seehofer. Týká se to i Česka).

Někteří pozorovatelé jsou přesvědčeni, že pokud by Němci začali vracet migranty, ke stejnému kroku by sáhlo i Rakousko a začalo by přímo z hranic vracet migranty do Itálie.



Seehoferovy návrhy se týkají i Česka, o kterém se v poslední době čím dál častěji píše jako o tranzitní zemi. Německá policie letos u českých hranic v nákladních autech a dodávkách odhalila dvakrát více migrantů než u hranic s Rakouskem. Policejní odbory proto požadují, aby spolková republika posílila kontroly u českých hranic (více zde: Přes Česko proudí do Německa stále více migrantů, tvrdí německý deník).