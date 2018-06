Migranty budu vracet na hranicích, dupl si Seehofer. Týká se to i Česka

13:53 , aktualizováno 14:48

Německo by mohlo brzo začít vracet migranty přímo na hranicích. Týká se to i Česka, přes které k našim západním sousedům míří čím dál více lidí. Prosazuje to ministr vnitra Horst Seehofer, který se kvůli tomu dostal do ostrého sporu s Angelou Merkelovou.