Začíná migrační summit o osudu Merkelové, Italové hrozí bojkotem

Šéfka německé vlády potřebuje na summitu vyřešit problém, jak zabránit druhotným přesunům migrantů mezi státy uvnitř unie. Merkelová kvůli tomu čelí doma hluboké politické krizi.

Trn z paty by jí mohl vytáhnout řecký premiér Alexis Tsipras. Ten už signalizoval ochotu uzavřít s Merkelovou dvoustrannou dohodu o zpětném přebírání migrantů, uvedl list Financial Times (FT). Tsipras uvedl, že je otevřený možnosti uzavřít s Berlínem speciální dohodu týkající se zamezení „druhotných pohybů“ uprchlíků, kteří přijíždějí na jižní hranice unie a pak se pohybují dál po území evropského bloku.

Tsipras řekl, že by mu návraty migrantů z německých hranic nevadily, pokud by věc vyslala zároveň signál převáděčům, že se Evropa migračními toky zabývá. Řecký premiér dodal, že podle jeho názoru už není funkční dublinský systém, podle kterého unie určuje, kdo má odpovědnost za uprchlíka a za vyřizování jeho žádosti o azyl.

Prioritou pro Berlín a kancléřku je ale především domluva s Itálií, kam nyní v EU připlouvá nejvíce migrantů, byť výrazně méně než na vrcholu migrační krize před několika lety. Nová italská vláda ve středu pohrozila, že připravené summitové závěry odmítne, pokud ostatní nepotvrdí, že také oni nesou odpovědnost za migranty zachráněné na moři.

Summit by kromě jiného měl dát zelenou práci na novém přístupu k migrantům zachráněným ve Středozemním moři. Ti by měli být místo do evropských přístavů převáženi zpátky na severoafrické pobřeží, kdy by bylo rychle rozhodnuto, kdo se může ucházet o azyl v EU a kdo bude vrácen domů.



Summit by měl také potvrdit peníze pro fondy, z nichž EU financuje svou spolupráci při řešení migrace se třetími zeměmi, či posílený mandát relevantních unijních agentur.

Kromě migrační problematiky by měl dnes summit, kterého se na počátku zúčastní také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, jednat o spolupráci v obraně a bezpečnosti či o několika hospodářských tématech.

Před začátkem unijní vrcholné schůzky českého premiéra Andreje Babiše a zástupce ostatních zemí visegrádské skupiny, tedy Slovenska, Maďarska a Polska, čeká asi půlhodinové setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem (pozice českého premiéra zde: Babiš míní, že summit společnou pozici EU k migraci nenajde).

Seehofer: Neznám nikoho, kdo by chtěl ohrozit vládu

Německý ministr vnitra Horst Seehofer ve středu popřel, že by on nebo kdokoli jiný v jeho Křesťanskosociální unii (CSU), měl v úmyslu ohrozit spolkovou vládu či svrhnout kancléřku Merkelovou. V diskuzním pořadu stanice ARD řekl, že chce pouze Němcům dokázat, že vláda už má migraci pod kontrolou.

„Neznám u sebe ve straně nikoho, kdo by chtěl ohrozit vládu v Berlíně, kdo by chtěl zrušit společnou frakci s CDU nebo chtěl dokonce svrhnout kancléřku,“ řekl Seehofer v pořadu Maischberger. Cílem CSU je podle něj dokázat obyvatelům Německa, že vláda má migrační otázku „nyní pod kontrolou“.

Německá vláda se kvůli sporu Merkelové a Seehofera o řešení migrace nachází v nejhlubší krizi od svého vzniku letos v březnu. Zatímco ministr vnitra chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranice, kancléřka to odmítá a chce najít společné evropské řešení. Obává se totiž, že Seehoferova varianta by způsobila dominový efekt a vedla k faktickému zániku schengenského prostoru volného pohybu.

Kritici Seehoferově CSU vyčítají, že uměle eskaluje spor, aby získala hlasy voličů, o které přišla ve prospěch protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). V Bavorsku, kde CSU jako v jediné spolkové zemi kandiduje, se v říjnu uskuteční zemské volby.

Seehofer s odkazem na summit Evropské unie řekl, že Německo a Evropu čekají dva důležité dny. Pokud se na setkání prezidentů a premiérů zemí EU podaří najít společné evropské řešení, což si prý i on sám přeje, zmizí otázka národního řešení migrace ze stolu. Pokud by se řešení na summitu nenašlo, pohrozil ministr vnitra už dříve, že od počátku července začne některé migranty odmítat na hranici navzdory kancléřčině vůli.

Merkelová se dnes snažila mírnit očekávání, která mnozí upírají k nadcházejícímu summitu EU. Podle zdroje agentury DPA hodlá vést na okraj vrcholné schůzky po oba dny jednání s představiteli některých zemí EU o dvoustranných dohodách.

O dalším postupu hodlá podle DPA Seehofer rozhodnout v neděli. Po čtvrtečním a pátečním summitu plánuje nejprve probrat výsledky vrcholné schůzky s kancléřkou Merkelovou. „V neděli ale chceme mít jasno,“ řekl na uzavřeném zasedání parlamentního výboru pro otázky vnitra.

Z kancléřčiny CDU v minulých dnech několikrát zaznělo varování, že by v případě, že by Seehofer skutečně nařídil odmítat některé migranty již na hranici, musela Merkelová ministra vnitra z funkce odvolat. To by mělo pravděpodobně za následek pád vlády a vypsání předčasných voleb.

V politice jsou situace, kdy je člověk o něčem přesvědčen a „pak je to přesvědčení důležitější než funkce“, komentoval dnes Seehofer možnost, že by mohl přijít o ministerský post.