Výborný: Manželství je svazek muže a ženy. To není útok na homosexuály

Proč jste předložil návrh, aby se do Listiny základních práv a svobod dostalo, že manželství jako svazek muže a ženy je pod ochranou zákona?

Podobné úpravy jsou v tuto chvíli v ústavních pořádcích všech zemí Visegrádské čtyřky, když se podíváme do okolí. A tady běží ve veřejném prostoru debata, jak chápeme manželství. Z našeho pohledu je legitimní diskuse o tom, jak manželství chápeme. Pokud budeme chápat manželství jako nějaký sociální konstrukt, který je proměnlivý v čase, tak to skutečně může být svazek osob stejného pohlaví, svazek dvou žen a jednoho muže, pak skutečně mohou být možnosti jakékoli. Nebo je pohled druhý, který reprezentuje naše iniciativa, která stojí za tím, že manželství je zásadnější hodnotou, která má své historické kořeny a jako taková si zaslouží být vnímána společností, a proto bychom toto chtěli ukotvit do Listiny základních práv a svobod. Bereme to jako legitimní debatu. Z našeho pohledu to není útok na kohokoli, nemíříme na gaye a lesby, není to útok na homosexuální komunitu, nic takového. Dovedu si přestavit diskusi o narovnání ekonomických vztahů u párů stejného pohlaví, pokud to dnes zákony neupravují. Věc, kterou jsme otevřeli my, se týká pouze a pouze manželství.

Dá se říci, že jste podpisy pod ten zákon sbírali proto, že jiná skupina poslanců chce gayům a lesbám dát možnost manželství, ne jen registrovaného partnerství?

Já to řeknu jinak. Já jsem se nechtěl dostat do situace, kdy potom budeme říkat: je to špatně, má to být jinak. My jsme chtěli přijít s pozitivní reakcí. Není to negativní vymezení.

Předložili byste svůj návrh, kdyby neexistoval ten druhý, že manželství má být umožněno i lidem stejného pohlaví?

Ano. To, že to bylo předloženo shodou okolností v jednom týdnu, je shoda náhod. My jsme na té iniciativě pracovali někdy od ledna, od února.

Kdo byl iniciátorem návrhu chránit více svazek mužů a žen?

Probírali jsme to v našem poslaneckém klubu a poté, co na tom byla shoda, jsme oslovili další poslanecké kluby demokratických politických stran. Není to tak, že bych obcházel jednotlivé poslance.

Zaujalo mě, že jste pro návrh nezískali podpis žádného Piráta.

S kolegyní Olinkou Richterovou jsem o tom hovořil taky. Věděl jsem, nebo tušil jsem, že asi u nich bychom žádný podpis nezískali vzhledem k tomu, že oni tyto věci vnímají spíše tím liberálním pohledem. Tak jsme si o tom přátelsky popovídali, vysvětlili si, jak každý manželství vnímáme. Já spíše zastávám pohled, že manželství je jakousi zásadnější hodnotou, která by neměla proměnlivosti podléhat. Nechtěl bych ale, aby to vypadalo tak, že je to jediné, s čím teď stojí a padá politika KDU-ČSL.