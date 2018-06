Malta uzavřela přístavy lodím nevládních organizací přepravující migranty

Loď Lifeline stejnojmenné německé nevládní organizace před více než týdnem vzala u libyjských břehů na palubu 234 migrantů z Afriky a chtěla s nimi odjet jako obvykle do Itálie.

Její ministr vnitra Matteo Salvini, který chce snížit masový příliv migrantů, ale posádce lodi předem vzkázal, že ji nepřijme, protože podle něj nevládní organizace nahrávají pašerákům lidí z Afriky.



Po několikadenním jednání loď Lifeline ve středu přijala Malta,která se dohodla s několika dalšími zeměmi EU, včetně Itálie, že jí s migranty z této lodi pomůžou. Maltská vláda loď Lifeline zabavila a zahájila vyšetřování. Podezírá kapitána plavidla, že porušil zákon, když nedbal pokynů italské pobřežní stráže, aby migranty nenaloďoval. Italové mu řekli, že pro ně přijede libyjská pobřežní stráž.

Ve čtvrtek maltská vláda oznámila, že do odvolání uzavírá přístavy své země plavidlům nevládních organizací. „Běží vyšetřování (v kauze lodi Lifeline) a dokud se věc nevyjasní, Malta nemůže dovolit podobným subjektům, aby využívaly její přístavy, aby do nich vplouvaly, či z nich vyplouvaly,“ uvedla vláda v prohlášení.

Kauza Lifeline je tento měsíc už druhým případem lodě nevládní organizace s migranty z Afriky, která čekala několik dní ve Středomoří, než se jí některá z okolních evropských zemí ujala. Přes 600 migrantů z lodi Aquarius, které začátkem června rovněž odmítla Itálie a následně i Malta, nakonec přijalo Španělsko.

Další tragédie u Libye

U západního pobřeží Libye zřejmě zahynula asi stovka migrantů poté, co se s nimi potopila loď. Čtrnáct běženců zachránila libyjská pobřežní stráž. S odkazem na sdělení libyjské pobřežní stráže o tom informovala agentura Reuters.

Neštěstí se stalo východně od libyjského hlavního města Tripolis, uvedl představitel libyjské pobřežní stráže s tím, že 14 lidí přežilo.

Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy. Více než 600 000 se jich dostalo do Itálie v uplynulých čtyřech letech, kdy pašeráci lidí využili bezpečnostního vakua v této severoafrické zemi.

Od loňského léta ale počet vypravených člunů s migranty výrazně klesl, a to i díky zvýšené aktivitě libyjské stráže podporované Evropskou unií. Příslušníci stráže často zadrží čluny dříve, než se dostanou k mezinárodním lodím, které by je přepravily do Evropy.

Libye je v chaotickém stavu i sedm let po skončení občanské války. Kromě dvou vlád se o moc přetahuje řada uskupení a bojůvek. Nestabilitě předcházela dlouhá vláda autokratického vůdce Muammara Kaddáfího, kterého v roce 2011 svrhlo povstání podpořené nálety koalice západních států.