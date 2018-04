Maďaři volí nový parlament, Orbán doufá v další jednobarevnou vládu

Viktor Orbán má za sebou osm let, během nichž díky ústavní většině přestavěl maďarský politický systém k obrazu svému a podle kritiků ho posunul směrem k autoritářství. V roce 2015 vycítil politický potenciál uprchlické krize a vytáhl do boje proti migrantům, islámu a Evropské unii.



„Jsme v situaci, kdy nám chtějí ukrást naši zemi. Evropští lídři spolu s miliardářským spekulantem nehodlají bránit hranice, chtějí sem přivést migranty. Taková je pravda,“ prohlásil v pátek na posledním mítinku v Székesfehérváru. Oním spekulantem není nikdo jiný než jeho nepřítel číslo jedna George Soros.

Orbánova strana Fidesz by podle předvolebních průzkumů měla získat 49,7 procenta. Za ní se umisťuje krajně pravicový Jobbik (17,6 procenta), socialistická MSZP (12,4), zelená strana Politika může být jiná (7,4) a Demokratická koalice někdejšího premiéra Ference Gyurcsányho (7 procent).

Autoři průzkumů nicméně upozorňují, že odhadování výsledku voleb je letos těžší než obvykle, protože 36 procent respondentů odmítá říci, komu to hodí. Volební místnosti se otevřely v neděli v šest hodin ráno a uzavřou se o třináct hodin později. Předběžné výsledky by měly být známé okolo půlnoci.

Opozice spojuje síly

Opoziční strany do poslední chvíle vyjednávaly o koordinaci sil. Sto šest z celkem 199 poslanců je totiž voleno většinovým systémem (podobně jako u nás senátoři). Opozice se tak snažila v každém okrsku shodnout na jednom kandidátovi, který má reálnou šanci porazit kandidáta Fideszu, přičemž kandidáti ostatních opozičních stran by odstoupili v jeho prospěch.

Tady je Viktor doma Na Orbánově mítinku došlo i na Trianon a slzy

Inspirací byl nečekaný únorový úspěch nezávislého kandidáta na starostu ve městě Hódmezővásárhely, které bylo do té doby považováno za baštu vládní strany. Podle webu Budapest Beacon v sobotu ráno řada kandidátů MSZP a DK v zájmu společné taktiky na poslední chvíli odstoupila. Je ovšem možné, že některé voliče, kteří se o tom včas nedozvěděli, to spíš zmate.

„Jsem trochu pesimistický. Bylo by super, kdybychom dokázali současnou situaci změnit, ale nemyslím si, že jsme na to připraveni. Další čtyři roky tohohle by byly velmi těžké,“ uvedl pro iDNES.cz na budapešťském Náměstí hrdinů čtyřiadvacetiletý Daniel. Koho bude volit, říct nechce - prý „ty druhé“.

Spíše než Daniel se budou v pondělí radovat lidé jako je šedesátnice Eva, která v pátek dorazila na Orbánův poslední mítink. „My jsme katolická rodina, takže pro nás bylo uplynulých osm let dobrých. A když budou další čtyři roky stejné, poděkujeme za to Bohu,“ zhodnotila Orbánovy roky v čele země.