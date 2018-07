Tranzitní zóny pro migranty v Bavorsku? Němci se mohou učit u Orbána

Maďarsko v době vrcholící uprchlické krize postavilo na své hranici se Srbskem a Chorvatskem plot a zřídilo takzvané tranzitní zóny. Žadatelé o azyl nemohou vstoupit do země, ale jsou zastaveni na jednom ze dvou hraničních přechodů a pak přepraveni do tranzitní zóny.

Maďarský helsinský výbor uvádí, že na srbské hranici čeká nyní asi 4 000 migrantů. Maďaři ale do tranzitních zón pouštějí jen dva lidi denně, na každém přechodu jednoho. Vláda v Budapešti to popírá.

„Není naší vinou, že do Maďarska chce tak málo lidí,“ prohlásil v únoru János Lázár, šéf kanceláře maďarského premiéra VItkora Orbána.

Maďarské úřady v tranzitní zóně v databázi Eurodac prověří, jestli migrant či uprchlík už požádal o azyl v jiné zemi Evropské unie nebo je jeho žádost o azyl z nějakého jiného důvodu nepodložená. Tento proces trvá obvykle jen pár hodin, v některých případech ale zabere až patnáct dní.

Lidi, kteří neprojdou tímto sítem, Maďaři vrací na srbskou stranu hranice a zakážou jim vstup do schengenského prostoru. Zamítnutí lidé se mohou teoreticky odvolat, v praxi to však téměř nikdo z nich nedělá: migranti na to nemají čas ani dostatek znalostí právních procedur.

Pravidlo osmi kilometrů

Pokud maďarské úřady žádost o azyl přijmou, je žadatel umístěn do pohraničního tábora z obytných kontejnerů. Tam je pod neustálým dohledem a nesmí ho opustit. Celý proces včetně soudního přezkoumání trvá tři až šest měsíců. Odmítnutí žadatelé jsou opět vraceni do Srbska.

Ze statistik vyplývá, že v prvních čtyřech měsících letošního roku bylo u vstupu do tranzitní zóny zamítnuto 2 363 migrantů a uprchlíků a pouze 325 lidí si mohlo zažádat o azyl. Úřady v tomto období vyhodnotily 593 žádostí o azyl. Z toho 326 jich zamítly a 267 lidem přiznaly azyl či jinou formu mezinárodní ochrany.

Orbán nevylučuje dohodu o migrantech Viktor Orbán je ochoten jednat s kancléřkou Merkelovou o bilaterální azylové dohodě. Řekl to německému listu Bild s tím, že nejdříve se ale Německo musí dohodnout s Rakouskem a pak Vídeň s Maďarskem. "Pořadí může být pouze takovéto - jednání mezi Německem a Rakouskem, pak jednání mezi Rakouskem a Maďarskem," řekl Orbán. "A pouze na konci, pokud bude skutečně jasno o německém postoji, jednání mezi Maďarskem a Německem," řekl maďarský premiér. zdroj: ČTK

V okolí hranic panuje pravidlo „osmi kilometrů“.

Každý migrant, kterému se nějak podaří dostat přes plot a je zadržen ve vzdálenosti osmi kilometrů od hranic, je bez prodlení převezen do tranzitní zóny. Podle humanitárních organizací ale policisté takto nakládají i s migranty, kteří jsou zadrženi dále od hranic.

Podle evropského práva mohou být žadatelé o azyl v tranzitních zónách zadržováni jen ve výjimečných případech. Orbánova vláda proto kvůli migrační krizi opakovaně prodlužuje mimořádný stav, naposledy tak učinila letos v únoru.

Ochránci lidský práv občas poměry v tranzitních centrech kritizují. „Shromaždovat všechny muže, ženy a děti, kteří žádají o azyl a držet je v detenci po několik měsíců v kontejnerových táborech, je dalším z kroků, kterými se Maďarsko snaží učinit situaci žadatelů o azyl a uprchlíků ještě nesnesitelnější“, uvedla minulý rok Gauri van Guliková z Amnesty International.

Evropská komise Maďary vyzývá k dodržování humánních podmínek v kontejnerových táborech, otevřené kritice se však vyhýbá. Prakticky stejná zařízení totiž z popudu evropských ministů vnitra vznikla na řeckých ostrovech v Egejském moři.

Vracet migranty do Česka? Bez dohody to nepůjde

Dohodou o vzniku tranzitních center na rakousko-německé hranici se prozatím podařilo zažehnat těžkou krizi v německé vládě. Ministr vnitra Horst Seehofer prosazoval, aby Německo začalo na hranicích vracet ty migranty, kteří už požádali o azyl v jiné zemi Evropské unie. Kancléřka Merkelová to odmítala, protože se obávala, že by to vedlo k uzavření hranic a konci volného pohybu osob po EU.

Deutsche Welle upozorňuje, že k tomu, aby tranzitní centra fungovala, musela by se 817 kilometrů dlouhá hranice mezi Rakouskem a Německem oplotit nebo aspoň velmi pečlivě kontrolovat. To je jediný způsob jak zajistit, aby žadatelé o azyl a migranti procházeli přes tranzitní centra a registrovali se tam.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v úterý v reakci na německou dohodu prohlásil, že Vídeň je připravena ochránit své jižní hranice, aby se po uzavření německých hranic migranti na jeho území nehromadili.

Německá dohoda se ovšem může týkat i České republiky - zřízení tranzitních center na hranicích s Českem a Polskem podle úterních informací připustil saský ministerský předseda Michael Kretschmer (více zde: Policie je připravena zajistit ochranu hranic, uvedl Hamáček).

K tomu, aby Němci mohli migranty vracet z tranzitních zón do Rakouska či Česka, by museli mít s těmito zeměmi zvláštní bilaterální dohodou, kterou Merkelová na velkém červnovém summitu v Bruselu dohodla například s Řeckem a Španělskem. Vídeň i Praha však takové ujednání odmítly.