Merkelová si plácla s Řeky a Španěly na vracení migrantů, Italové odmítli

„Dohoda nepředpokládá, že Itálie bude z Německa přebírat migranty,“ okomentoval závěry dvoudenního summitu italský premiér Giuseppe Conte. „Žádnou zvláštní dohodu s Merkelovou o vracení migrantů jsem nepodepsal,“ dodal.

Kancléřka si naopak veze domů dohodu s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem a novým španělským ministerským předsedou Pedrem Sanchézem.

Merkelová doufá, že podobnou věc, která odpovídá stávající podobě unijních azylových pravidel, ale zatěžuje jižní země bloku, se podaří domluvit i s dalšími státy, kde většina migrantů poprvé vstupuje na unijní půdu.

Bilaterální dohody o vracení migrantů představovaly pro německou kancléřku hlavní naději na vyřešení německé vládní krize. Šéf CSU a ministr vnitra Horst Seehofer totiž hrozil, že od začátku července začne vracet migranty zadržené na hranicích Německa.

Merkelová to odmítla, protože tušila, že by to spustilo dominový efekt a znamenalo by to kolaps schengenského prostoru volného pohybu osob. Pokud by ze summitu nepřivezla řešení, které by bavorské politiky uspokojilo a Seehofer by hranice skutečně uzavřel, musela by ho nejspíš sesadit, což by vedlo k pádu vlády.

Merkelové se tak zřejmě podařilo zajistit si krátký oddech. Bavorští politici už opatrně dali najevo, že se věci hýbají správným směrem. Seehofer by měl hovořit s Merkelovou o výsledcích summitu o víkendu a následně rozhodnout, zda začne odmítat některé migranty přímo na hranicích či nikoli.

Tusk: Ta snazší část je za námi

Merkelová před novináři upozornila, že při vzniku středisek mimo EU, kde by měli být vyloďováni migranti zachránění na moři, bude třeba spolupráce příslušných zemí, kooperace Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a také plný respekt k mezinárodnímu právu.

Šéf Evropské rady Donald Tusk na závěr summitu vypočetl tři základní prvky noční dohody, které považuje za důležité, a to „vyloďovací“ střediska mimo Evropu, specializovaný finanční nástroj v příštím dlouhodobém rozpočtu EU určený pro tuto problematiku a také posílení unijní podpory libyjské pobřežní stráže.

„Dohoda na summitu je ta snazší část ve srovnání s tím, co nás čeká, až ji začneme prosazovat přímo na místě,“ prohlásil Tusk. Vyslali jsme jednoznačnou zprávu všem lodím působícím ve Středozemním moři, včetně těch, které patří nevládním organizacím, že musejí respektovat zákony a nesmějí bránit činnosti libyjské pobřežní stráže,“ uvedl předseda Evropské rady.

Významnou částí kompromisu je podle Tuska francouzko-italský návrh na „kontrolovaná centra“ na území EU v těch zemích, které se pro jejich vybudování rozhodnou. Také v nich by mělo být rychle rozhodnuto, kteří z migrantů zachráněných ve Středomoří mají nárok na azyl a kdo patří mezi většinu, která se bude muset urychleně vrátit domů.

„Všechna opatření v kontextu těchto středisek, včetně přerozdělování a přesídlování, budou přijímána na dobrovolném základě,“ upozornil Tusk.