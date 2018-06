Podnikatel Čadek si za přípravu podvedení pošty odpyká tři a půl roku

Proti rozsudku může podat mimořádný opravný prostředek, dovolání k Nejvyššímu soudu. Kauza Čadka a České pošty začala v roce 2015 a konečný verdikt padl až u pražského vrchního soudu.

Čadek nakonec dostal o rok a půl nižší trest, než jaký mu vyměřil Městský soud v Praze. Kauza se týkala pokusu podvodem vylákat peníze z České pošty. O celé kauze si můžete více přečíst zde.

Čadek na poštách prodával šicí boxy a drobné hračky a sortiment chtěl rozšířit. Plánoval, že bude nabízet prodej dárkových poukázek, za které by zákazníci dostali drobné výhry. Podle pošty to ale jevilo známky loterie, ke které neměl podnikatel oprávnění, a i proto ze zakázky sešlo.

Čadek mezitím nakoupil zboží za více než 15 milionů korun, které mělo sloužit jako výhra za zakoupení stíracího losu. Šlo hlavně o trička a další textil. Pak podal na poštu trestní oznámení a kvůli obchodnímu sporu po ní požadoval 27 milionů korun. Podle detektivů si ale důkazy o nároku na peníze vymyslel a falšoval i klíčové e-maily, v kterých se snažil přesvědčit, že pošta uznala svoji chybu.

Soud ho poslal do vězení za to, že plánoval vylákání peněz z pošty a zatajil poště informaci o prodeji zboží, které do údajné loterie nakoupil. Podle spisu si vymyslel legendu o vzniklé škodě z ústní smlouvy, která nebyla splněna. Podle soudu však není pochyb o tom, že žádná smlouva mezi Čadkem a poštou uzavřena nebyla.



Městský soud v Praze původně odsoudil Čadka na pět let, vrchní soud nakonec toto rozhodnutí zmírnil. „Jeho jednání bylo zastaveno ve fázi přípravy,“ řekl předseda odvolacího trestního senátu Miroslav Pavrovský. Čadek byl tedy potrestán nikoliv za podvod, ale za přípravu podvodu. Nesmí také působit pět let působit ve statutárním orgánu jakékoliv firmy.

Vrchní soud v Praze mimo jiné potvrdil, že podpis na jedné z faktur, které předkládal Čadek, nebyl pravý. Obhajoba se pokoušela vznášet různé námitky týkající se předchozích procesů. „V zásadě vyčerpal všechny možnosti, které se nabízely,“ dodal soudce.



Čadkův obhájce tvrdil například, že soud prvního stupně se opakovaně dopouštěl pochybností. Čadek si nechal vypracovat i posudek údajně od právníka z katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy týkající se zásahu do ústavních práv a svobod.

Tento případ v roce 2015 rozpoutal i korupční aféru. Týkala se člena ČSSD Kamil Choce, který měl nabídnout za úplatek vyřešení sporu Čadka a České pošty. Od Čadka chtěl tři miliony korun. Do případu byl zatažen i bývalý ministr Chovanec. V médiích se objevovaly informace, že milion měl jít sociální demokracii a dva miliony právě Chovancovi (ČSSD). Vyšetřování ale neprokázalo, že Chovanec v případu figuroval a sám tvrdil, že Choce ani osobně nezná.



Případem Kamila Choce se bude projednávat samostatně. Čadek, který byl v kauze také obviněn, byl v této části zproštěn obžaloby.