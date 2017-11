Šlo o odměnu právníkům, nikoli úplatek, tvrdí obžalovaní v poštovní kauze

Příběh, který v srpnu 2015 vyvolal dokonce zasedání Bezpečnostní rady státu (více v článku Chovanec se nesmí nechat zastrašit kauzou kolem pošty, řekl Sobotka), se začal psát o pět let dříve. Lukáš Čadek, který dodával na pobočky České pošty drobné zboží jako cestovní šitíčka a céčka, v roce 2010 prostřednictvím své firmy KR-MONT přišel podle České pošty s nabídkou výherních kupónů.

Po setření losu za sto korun by výherce dostal cenu, nejčastěji mělo jít o mikiny, trička či další textil. Se státní firmou v té době spolupracoval na základě komisionářské smlouvy. K rámcové smlouvě se pak na konkrétní projekty uzavíraly dodatky.

Projekt s kupóny však neproběhl. Čadek tvrdí, že o kupóny měla pošta zájem a ústně se s ní dohodl. Nakoupil proto zboží v hodnotě přes 15 milionů, ale pošta později z obchodu vycouvala. Nicméně smlouvu na zakázku s kupóny nemá, zástupci pošty mu prý přislíbili, že pouze sepíšou dodatek k rámcové smlouvě, jenže k tomu nakonec nedošlo.

Pověření pracovníci státního podniku naopak tvrdí, že Čadek jim kupóny nabízel sám. „První oslovil on mě, někdy na přelomu léta 2010 s nabídkou nového sortimentu,“ vypověděla Pavlína Hofmanová, která za poštu s Čadkem jednala. Dodala rovněž, že pošta na projekt nikdy nepřistoupila. Navíc uvedla, že Čadek se hned při první schůzce zmínil, že zboží do loterie už má ve skladu. V polovině roku 2011 pak Česká pošta definitivně rozhodla, že o jeho nabídku nemá zájem, protože by mohla kolidovat s loterijním zákonem.

Čadek pak chtěl od státního podniku uhradit údajnou škodu 27 milionů, která mu měla vzniknout odstoupením České pošty od projektu. Na státní podnik kvůli tomu podal i žalobu. Současně ale podnikatel toužil po mimosoudním vyrovnání.

Podle obžaloby si kvůli vymámení peněz z pošty vymyslel legendu o vzniklé škodě z nerealizované ústní smlouvy. Když státní podnik odmítl smyšlený dluh zaplatit, Čadek podle žalobce vytvořil v roce 2015 falešný e-mail, který měl vypadat jako od jednoho z manažerů pošty. V elektronické korespondenci měl dotyčný uznat chybu státní firmy s tím, že situaci pošta vyřeší.

Obžaloba tvrdí, že fiktivními důkazy o dohodě s Českou poštou chtěl Čadek podnik donutit k mimosoudnímu vyrovnání. S příběhem podvedeného podnikatele, kterému pošta zničila život a který má důkazy o nepravostech, vystoupil v červnu 2015 v médiích. Díky tomu si případu všiml i ministr vnitra Milan Chovanec, pod jehož resort Česká pošta spadá. Ministr si tehdy s Čadkem a ředitelem pošty Martinem Elkánem domluvil schůzku.

Potkali se na vodě. Za tři miliony se to zařídí, sliboval Choc

Než k ní došlo, do sporu se přimotal řadový člen sociální demokracie Kamil Choc, který má nyní kvůli aféře členství ve straně pozastavené. Jak shodně vypověděli Čadek i Choc, potkali se při sjíždění řeky. U piva si prý Čadek postěžoval na prekérní situaci, kterou s poštou řeší. Choc na to prý reagoval, že za úplatek zařídí, aby mu pošta pohledávku zaplatila.

„(Choc) nabídl Lukáši Čadkovi, že jako člen ČSSD bude za úplatek tři miliony korun působit prostřednictvím své známé Barbory Snopkové Haberové, ředitelky úseku korporátní správy České pošty na ministra vnitra Milana Chovance, aby přesvědčili ředitele pošty Martina Elkána, aby Česká pošta tvrzenou pohledávku uznala a uhradila,“ uvedl státní zástupce Zdeněk Matula. Podle Choce měl jít z částky jeden milion Barboře Snopkové Haberové a dva miliony měly odtéct do pokladny ČSSD.

Choc zval Snopkovou Haberovou na schůzku a do mailu například napsal, že „Kč na kávu bude“. „Byl to obrat, že za ní tu kávu zaplatím,“ vysvětloval v pondělí u soudu. Ani přes opakované pokusy však úřednice s Chocem komunikovat nechtěla a vše nahlásila řediteli.

Podnikatel Čadek přesto disponoval e-mailem, v němž žena Chocovi píše, že ve věci „udělá maximum“. Jak se ukázalo později, i tato zpráva byla zfalšovaná. Choc a Čadek nyní odmítají, že se pokoušeli korumpovat. Peníze měli podle nich putovat jako odměna třem advokátům, kteří by spor vyrovnali mimosoudně.

Před schůzkou s ministrem Choc Čadka instruoval, jak se má při setkání s ministrem vnitra chovat, a ujišťoval jej, že Chovanec o úplatku ví. Choc a Čadek se pak sešli v restauraci, kde se o penězích bavili. Debatu tehdy Čadek nahrál, záznam se dostal na veřejnost a rozpoutal celou kauzu. Následné vyšetřování však ukázalo, že Chovanec ani Snopková Haberová o úplatku neměli tušení.

Čadek nicméně se zaplacením úplatku několikrát souhlasil, čímž se s Chocem měli provinit nepřímým úplatkářstvím. Čadek navíc čelí kvůli snaze vymámit peníze z pošty obvinění z pokusu o podvod.

Soud jako svědka vyslechl i šéfa České pošty Elkána. Podle něj Čadek žádné důkazy ke svým tvrzením neměl. Také schůzku s ředitelem pošty si Čadek nahrál (více v článku Další nahrávka v kauze kolem pošty. Podnikatel točil jejího šéfa).

Spiknutí, tajné služby a ministr

Obžalovaný Čadek, který už má v rejstříku trestů zápisy za podvod a zpronevěru, je dle svých slov dnes na mizině. Při své obraně senátu Městského soudu v Praze vylíčil, že kauza se otočila proti němu a jde o dílo širokého spiknutí.

„E-maily, které mi klade obžaloba za vinu, viděl pan Elkán už v roce 2011,“ odmítá Čadek, že zprávy zfalšoval. „Už v roce 2015 jsem měl informace, že na pokyn ministra vnitra pošta od srpna do září 2015 manipuluje s e-mailovými servery a že se snaží devastovat ty důkazy,“ prozradil.

Kvůli sporu s poštou se prý také ocitl pod tlakem rovnou dvou rozvědek. Vypověděl, že jej kontaktoval náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Zdeněk Blahut, kterého do funkce dosadil právě ministr Chovanec. Blahut si za vyřešení sporu podle něj řekl o úplatek čtyři miliony korun. Obviněním druhého muže ÚZSI z žádosti o úplatek se podle serveru Neovlivní zabývala inspekce tajné služby. Čadek se kvůli tomu podrobil výslechu na detektoru lži, jenže na základě toho byl případ odložen.

Že si náměstek civilní rozvědky řekl o úplatek, vyrazil Čadek nahlásit na Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ). Jeho šéfku Lenku Bradáčovou ale nezastihl, událost tedy prý vyložil jiné státní zástupkyni. Avšak záznam ze schůzky neexistuje.

A Čadek v těžko uvěřitelném vyprávění pokračoval. Den po návštěvě VSZ na něj nastoupil jakýsi muž z Vojenského zpravodajství. „Co jsi to, ty debile, včera dělal,“ měl mu vyčinit rozvědčík. Sám podnikatel si to vysvětluje tím, že zjistil, jak se vyvádějí peníze z pošty do politických stran.