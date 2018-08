Zátah na lobbistu Horáčka spustila kontrarozvědka, když sledovala špiony

17:11 , aktualizováno 17:11

Je to měsíc a půl, co policisté z centrály proti organizovanému zločinu poslali do vazby lobbistu Tomáše Horáčka. Podle zjištění MF DNES ovšem na začátku celé kauzy nestáli policisté, ale česká kontrašpionáž. Jde totiž o výsledek dlouhodobé operace Bezpečnostní informační služby.