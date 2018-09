Lidové noviny opouští i fejetonista Putna

„Tak to máme poslední fejeton v Lidovkách (psaný ještě před včerejšími událostmi). Tímto také končím,“ uvedl historik Putna v úterý na svém twitterovém účtu.

V pondělí oznámila svůj odchod Petra Procházková. Následně pak další redaktoři zahraniční redakce Ivana Milenkovičová a Milan Rokos.

Šéfredaktor Lidových novin István Léko v reakci na krok Procházkové uvedl, že práce novinářů v Lidových novinách a na webu Lidovky.cz nebyla a nebude pod politickým vlivem.

Literární historik a esejista Martin C. Putna byl jednou z hlavních postav sametové revoluce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jedním z iniciátorů založení České křesťanské akademie.

V letech 2008 až 2011 byl ředitelem Knihovny Václava Havla. V roce 2013 ho odmítl prezident Miloš Zeman jmenovat profesorem, hlava státu nakonec ve sporu ustoupila.

Lidové noviny patří stejně jako iDNES.cz do mediální skupiny MAFRA, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února 2017 holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.