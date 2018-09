Petra Procházková odchází z Lidových novin

Rozbuškou se stal text údajné zástupkyně humanitární organizace, který podporoval premiérovo stanovisko v otázce syrských uprchlíků. Do redakce Lidových novin jej ale podle Procházkové poslala přímo asistentka premiéra.

Web Lidovky.cz minulý týden podle šéfredaktora Lidových novin Istvána Léka publikoval text o sporu kolem syrských sirotků, který mu poskytl Úřad vlády a který byl podepsán údajnou lékařkou Taťjanou Horákovou. „Jakmile jsme v redakci získali pochybnosti o důvěryhodnosti autorky, stáhli jsme ho. Osobně se za zveřejnění nedostatečně prověřeného textu omlouvám a zasadím se o to, aby se podobné chyby neopakovaly. Chci kategoricky prohlásit, že práce novinářů v Lidových novinách a na serveru Lidovky.cz nebyla a nebude pod politickým vlivem,“ uvedl Léko na serveru Lidovky.cz.

Podle Neovlivní.cz Procházková své rozhodnutí oznámila vedení listu. Odchod podle serveru zvažují i další redaktoři Lidových novin.

Petra Procházková je známá svým zpravodajstvím z válečných konfliktů na Kavkaze. V roce 2001 a 2002 byla zpravodajkou a korespondentkou v Afghánistánu. Spolu s Janou Hradilkovou založila v roce 2001 občanské sdružení Berkat (čečensky „štěstí“), které pomáhá v Čečensku, Afghánistánu i uprchlíkům v České republice. Je držitelkou Ceny Františka Kriegela, která se uděluje za občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Po roce l989 byla členkou prvního týmu obnovených Lidových novin.

Lidové noviny patří stejně jako iDNES.cz do mediální skupiny MAFRA, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února 2017 holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.