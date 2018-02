Lidovci nevzdali většinovou vládu. Se stíhaným Babišem ale nepůjdou

„Překvapilo mě to,“ řekl Jurečka k tomu, co Hamáček připustil o víkendu v rozhovoru pro iDNES.cz. Podle místopředsedy Sněmovny je pro ČSSD přijatelnější variantou společná vláda s ANO, jejíž součástí by byl stíhaný premiér Babiš, než předčasné volby nebo kabinet závislý na hlasech SPD.

„Já si dovedu představit, že když budeme vybírat z několika špatných řešení, tak by to mohlo být nejméně špatné,“ řekl Hamáček. A líbilo by se mu, aby k obnovení staronové koalice ČSSD přemluvila i lidovce.

„Jsme připraveni jednat o většinové vládě s hnutím ANO, případně s jinými partnery, ale nemůže být ve vládě trestně stíhaná osoba,“ řekl Jurečka. KDU-ČSL místo toho spustila svou vlastní akci. Chce se ještě před jmenováním nové vlády setkat s představiteli pěti dalších demokratických stran ve Sněmovně, aby zjistila, jak se k druhému pokusu o vládu staví.

V pondělí v podvečer se zástupci lidovců sešli s Piráty. V dalších dnech je čekají schůzky s ODS, TOP 09, STAN a se sociální demokracií.

„My si v tuto chvíli nedovedeme představit, jak by tu mohla být sestavena vláda bez dominantního postavení ANO,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. V takové situaci nevidí možnost, jak by do sestavování vlády mohli Piráti zasáhnout, protože strana si zakázala ve své předvolební strategii na vládě s převahou ANO jakkoli participovat.

Pohled lidovců je trochu jiný. „Může tu být většinová vláda. Potřebujeme stabilní většinovou vládu s důvěru. Menšinovou vládu považuji za předposlední krok před předčasnými volbami,“ řekl Jurečka. Stačí „maličkost“. ANO má přestat lpět na tom, že v čele vlády musí být lídr hnutí Andrej Babiš. Zatím na tom ANO trvá a ani Babiš se nechce stáhnout do pozadí, tak jak to v Polsku udělal Jaroslaw Kaczynski, lídr tamního vládního hnutí PiS.