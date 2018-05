Čínskému letadlu se rozbilo čelní sklo, pilota to málem vysálo z kokpitu

Hlavní pilot Liu Chuanjian uvedl, že se najednou ozval hlasitý zvuk a přední sklo letadla prasklo.

„Když jsem se podíval vedle sebe, můj kopilot visel polovinou těla z okna. Naštěstí byl připoutaný bezpečnostním pásem, takže ho to nevytáhlo ven úplně,“ řekl Chuanjian ve videu, které zveřejnil server Chengdu Business News.

Společnost Sichuan Airlines na sociálních sítích uvedla, že 29 ze 119 cestujících bylo převezeno do nemocnice na vyšetření. Jeden člen posádky utrpěl lehké zranění. Kopilot, kterého tlak málem vytáhl z kabiny utrpěl podle informací The New York Times pouze škrábance.

Let číslo 8633 vzlétl z čínského města Čchung-čching v půl sedmé ráno a měl přistát v devět hodin ve Lhase, hlavním městě Tibetu. Kvůli nehodě ale nouzově přistál ve městě Čcheng-tu.

Mnoho Číňanů nyní oslavuje oba piloty jako hrdiny a množí se požadavky veřejnosti, aby byli oba muži odměněni. „Měli byste je okamžitě povýšit,“ píše se v jednom z příspěvků na sociálních sítích. Další pak vyzývá: „Měli byste dát kopilotovi placenou dovolenou.“

Pilotova obratnost při nouzovém přistání by dokonce mohla společnosti přilákat nové zákazníky. „Až si budu v budoucnu vybírat, se kterou společností poletím, určitě si vyberu Sichuan Airlines,“ okomentoval incident na sociálních sítích jeden z uživatelů.

Jiní lidé byli k celému incidentu skeptičtější. Jeden z uživatelů se na sociálních sítích podivoval, proč se událost objevila jako hlavní zpráva ve většině médií. „Je bezpochyby úžasné, že pilot tak těžkou situaci zvládl, ale proč je tohle jediná věc, která se dneska všude vysílá? Marketingový tým Sichuan Airlines očividně skvěle zvládá krizovou komunikaci.“

Jde o minimálně druhý incident v tomto roce, kdy se během letu rozbilo jedno z oken. V dubnu explodoval motor letadla mířícího z New Yorku do Dallasu, šrapnel rozbil okno a tlak téměř vytáhl ven 43letou ženu. Spolucestující ji sice stáhli zpátky do letadla, žena ale nakonec zemřela.