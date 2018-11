Vzniká nový zákon o léčitelích. Stát je chce mít pod kontrolou

Až milionová pokuta bude hrozit každému, kdo nebude mít oprávnění k poskytování léčitelských služeb, ta budou vydávat krajské úřady. Podmínkou bude i bezúhonnost, svéprávnost a věk 18 let. Léčitele čeká povinné vedení záznamů o zdraví klientů a poskytnutých službách, dopředu budou muset sdělit i ceny a poté písemně vystavit potvrzení o zaplacení, ke každému úkonu navíc klient bude muset dát souhlas.



Zákon slibuje i možnost náhrady škody, pokud léčitel podá neúplnou či škodlivou radu. K tomu poslouží povinné pojištění odpovědnosti. Návrh se ale zatím nelíbí léčitelům a části lékařů, i když záměr je podle nich dobrý.

„Celý text trpí vadou, že je to překlopený zákon o zdravotních službách. Léčitelé používají neinvazivní a netoxické metody, požadovat stejné podmínky není reálné,“ říká předseda Homeopatické společnosti Jan Matyáš.

Zásadní výhrady má i Česká lékařská komora. Požaduje třeba povinný písemný souhlas. „Připomínkám jsme otevření. Řadu do návrhu zapracujeme,“ reaguje ministerská mluvčí Gabriela Štěpanyová. Vládě ministerstvo zákon předloží do půli ledna příštího roku, platit by mohl od roku 2020. Vznikne také Národní registr léčitelů.

Pro pomoc a radu se obracejí i lidé s rakovinou

Napravuje pohmožděniny, vykloubení nebo revma. Léčivá bylinná mast, pro kterou si do malého hospodářství v Českém ráji přijíždějí lidé už od dob císaře Františka Josefa, pomáhá prý až zázračně. Malou kostku Nedvídkovy masti připravuje prapravnuk místního lidového léčitele dodnes.



„Naši pacienti hledají jinou léčbu proto, že se jim zdá méně náročná, mají strach. Chirurgie, radioterapie, farmakologická léčba či pravidelnost návštěv není legrace. Alternativní léčba náročná není, ale není účinná,“ namítá předsedkyně České onkologické společnosti a přednostka onkologické kliniky FN Motol Jana Prausová. Když totiž lidé terapii přeruší, dobíhá dle jejích slov ještě původní léčba, čehož léčitelé zneužívají ve svůj prospěch. „Časem se to vyčerpá a pacienti se vrátí, když je jim hodně zle. Nádor roste a zasáhne organismus intenzivně,“ říká lékařka.



Co bude nový zákon upravovat Léčitelské služby se budou poskytovat jen po ohlášení na krajském úřadě . Nutná bude bezúhonnost, svéprávnost a věk 18 let.



. Nutná bude bezúhonnost, svéprávnost a věk 18 let. Na každý úkon bude nutný souhlas klienta .

. Léčitel předem sdělí cenu služby a vydá potvrzení o zaplacení . Vymezí i provozní dobu.

. Vymezí i provozní dobu. Povinná bude dokumentace o poskytnutých službách.



o poskytnutých službách. Léčitel nahradí škodu , dá-li neúplnou či špatnou radu v rámci placené služby, vznikne povinnost pojištění odpovědnosti .



, dá-li neúplnou či špatnou radu v rámci placené služby, vznikne . Vznikne Národní registr léčitelů.



K alternativě sahají i rodiče dětí s ekzémy či alergiemi. Podle dětské lékařky Ilony Hülleové chtějí často homeopatika. Podle většiny lékařů je ale alternativní medicína jakousi šedou zónou bez pravidel. Vadí jim, že není definovaná odpovědnost a nevede se dokumentace. „Je hrozné, když si léčitel vezme osud člověka do rukou a když se to nepovede, pokrčí rameny,“ podotýká Prausová.

Tuto situaci by měl řešit právě zákon o léčitelských službách, který zavede povinné pojištění odpovědnosti a léčitelé budou muset nahradit škodu, dají-li neúplnou či nesprávnou informaci nebo škodlivou radu v rámci placené služby. Předseda Homeopatické společnosti Jan Matyáš ale nesouhlasí, podle něj stačí občanský zákoník.

To si však nemyslí právník Jiří Matzner. „Pokud dnes léčitelé nejsou přihlášeni k určité profesi či výkonu, nemají takzvanou objektivní odpovědnost. Pokud advokát dá radu neúplnou nebo špatnou, můžete chtít náhradu škody, proto má ze zákona pojištění. Když radu dostanete od někoho, kdo nic nemá, těžko získáte náhradu,“ míní Matzner.

Jak by léčitelská pojistka vypadala a kolik by stála, není jasné. „Zatím jsme o takovém pojištění neuvažovali. Problém je ocenění rizikovosti,“ říká mluvčí České pojišťovny Milan Káňa. Podle homeopata Matyáše už se jeho společnost dříve snažila s pojišťovnami jednat, překážkou ale bylo právě stanovení rizika.

Otázky vzbuzuje i samotná náhrada škody a to, kdo ji posoudí. „V případě sporu civilní soud,“ odpovídá mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Ordinace u klienta doma

Jak léčitelé, tak Česká lékařská komora (ČLK) mají připomínky i k místu výkonu léčitelské služby tak, jak ji definuje návrh zákona. Ten říká, že služby mohou být poskytovány pouze v místech uvedených v oprávnění vydaném krajským úřadem nebo „ve vlastním sociálním prostředí klienta“, tedy u něj doma. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka text ale neřeší, co to vlastně „kontaktní místo“ je.

S povinností registrovat provozovnu má problém i předseda homeopatů Matyáš. Výkon mnoha alternativních služeb se totiž pojí s místy, která nejsou docela běžná. „Spadá tam třeba jóga či dechová cvičení. To se jde provozovat na vrcholek hory či do přírody. Povinnost provozovat službu jen v provozovnách vychází z nepochopení a otrockého překlopení zákona o zdravotních službách,“ namítá Matyáš s tím, že se zbytečně omezuje svoboda léčitelů. „Léčitelé nepoškozují zdraví, žádný homeopat nemůže slíbit třeba vyléčení rakoviny,“ dodává Matyáš.

Podle Kubka je třeba řešit i povinnost umožnit kontroly v provozovně a sankci, pokud by tam léčitel kontrolory nepustil. Zmiňuje i bezúhonnost, která se dle něj u právnické osoby nevztahuje na toho, kdo bude léčitelství vykonávat. „Fyzická osoba může mít odňato oprávnění nebo nesplňovat podmínku bezúhonnosti, ale založí s. r. o., jednatelem jmenuje bezúhonnou osobu a neporušuje zákon,“ namítá.

Ministerstvo zdravotnictví část připomínek odmítá, část jich podle mluvčí zapracuje. „U zbývajících vysvětlíme, proč pro danou právní úpravu nejsou vhodné,“ podotýká mluvčí.