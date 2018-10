Poslanci škrtli čínskou medicínu jako zdravotnický obor, má jít o léčitelství

„Nelze na lékařských fakultách učit tradiční čínskou medicínu,“ řekl i poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek.

Návrh, se kterým přišel Senát, má podporu všech děkanů lékařských fakult, vědecké rady Lékařské komory a odborné veřejnosti. Pro jeho schválení bylo 135 ze 164 poslanců. Ještě ho musí potvtdit Senát i prezident Miloš Zeman.

Jako zastánce vyučování oboru tradiční čínská medicína vystoupil komunista Leo Luzar. Pokud je jediným argumentem pro její vyškrtnutí to, že není jasné, co by se studenti při studiu tohoto oboru učili, není to podle něj dostatečný argument.

„Nechtěly to vyučovat faktulty lékařské ani nelékařské,“ řekla senátorka Alena Dernerová, která přišla návrh horní komory parlamentu do Sněmovny hájit.

Čínská medicína má být nově součástí chystaného zákona o léčitelích. „Myslím, že se tím posuneme mezi civilizované zákony,“ řekl poslanec za ANO Rostislav Vyzula, který přiznal odpovědnost za to, že se tradiční čínská medicína dříve na seznam zdravotnických oborů dostala.

Poslankyně za ANO Jana Pastuchová do zákona prosadila úpravu, aby všeobecné zdravotní sestry v případě, že budou chtít vykonávat povolání zdravotně sociálního pracovníka, nemusely absolvovat akreditovaný kvalifikační kurs zdravotně sociální pracovník, který se zaměřuje na minimální zdravotnické vzdělání.

Zahraniční lékaři se možná budou moci jen čtyřikrát pokusit o absolvování aprobační zkoušky pro praxi v Česku. Budou si ale moci tuto zkoušku rozložit do dvou dnů. To prosadil stranický kolega Pastuchové David Kasal.