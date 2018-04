Za prodávání zařízení k odposlechu hrozí expolicistovi na Ukrajině 7 let

Identitu zadrženého Čecha serveru iRozhlas.cz potvrdila kyjevská soudkyně Olena Melešaková, která rozhodla o jeho možném propuštění po zaplacení kauce v přepočtu zhruba 115 tisíc korun. Musí pak ale zůstat na Ukrajině a spolupracovat s vyšetřovateli. Zda Vokál kauci složil, není známé.

Vokál na Ukrajině čelí obvinění z nezákonného prodeje zařízení, které je možné použít například k odposlechu telefonů. „Tato zařízení jsou určená k nelegálním odposlechům bez povolení soudu,“ sdělila Melešáková.

Vokál před soudem, kde ho zastupovali dva obhájci a pomáhal překladatel, přiznal svou účast na přečinu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na čtyři až sedm let. Termín, kdy opět stane před soudem, nebyl určen. Podle soudkyně by se tak mohlo stát do roka.



Vokál čelí několika trestným obviněním

Vokála v Česku podezírá Generální inspekce bezpečnostních sborů z několika trestných činů. Počátkem dubna ho navrhla obžalovat ze zneužití pravomoci úřední osoby kvůli vyzrazení informace o policejní razii v kauze Vidkun, týkající se podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky.



Vedle toho Vokál čelí obvinění, že mezi roky 2010 a 2015 poskytoval lidem z podsvětí informace ze spisů protidrogové centrály nebo informace z policejních databází o šéfovi společnosti ČEZ Danielu Benešovi či lobbistovi Romanu Janouškovi. Údajně také pomohl zdržet zátah policie proti lidem podezřelým z vydírání nebo zařídit povolení k pobytu pro přítelkyni jedné z vlivných postav podsvětí.

Server Info.cz ve středu napsal, že spolu s Vokálem ukrajinské bezpečnostní složky zadržely údajně i českého diplomata, který byl ale následně vzhledem ke svému diplomatickému statusu propuštěn. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová to nepotvrdila, resort podle ní takovou informaci nemá.