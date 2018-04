Inspekce navrhla obžalovat bývalého detektiva Vokála kvůli kauze Vidkun

O návrhu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) informovala v pondělí Česká televize. Inspekce se případem zabývala od loňského podzimu, kdy padlo obvinění.

„Skutku se policista dopustil tím, že poskytoval informace o průběhu trestního řízení Policie ČR neoprávněným osobám,“ sdělil mluvčí inspekce Ivo Mitáček. Návrh na podání obžaloby v této věci potvrdila také mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Olomoucká korupční kauza Vidkun se týká podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky. Obviněni v ní byli bývalý hejtman Jiří Rozbořil, tehdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj, tehdejší olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec a podnikatel Ivan Kyselý. Razie v této věci vypukla na podzim 2015. Vokál údajně vyzradil informace brněnskému podnikateli Albinu Arifovičovi.

Oba muži figurují v dalším společném případu, který rovněž vypukl v říjnu 2015. Vokál údajně podle obvinění, jehož části se v minulosti objevily v médiích, mezi roky 2010 a 2015 poskytoval lidem z podsvětí informace ze spisů protidrogové centrály nebo informace z policejních databází o šéfovi ČEZ Danielu Benešovi či lobbistovi Romanovi Janouškovi.

Další skutky se týkají toho, že pomohl zdržet zátah policie proti údajným vyděračům nebo zařízení povolení k pobytu pro přítelkyni jedné z vlivných postav tuzemského podsvětí. Tento případ by podle informací ČTK mohl být u inspekce uzavřen zhruba do měsíce. Policista byl po vypuknutí aféry postaven mimo službu. V této části čelí obvinění z korupce a úniků informací, za což mu hrozí až 12 let vězení. Jeho advokát Radek Šmerda nedávno řekl, že vinu odmítá. Ve spise podle něj není žádný důkaz, který by ho usvědčoval.

Zásah GIBS, po němž byl Vokál obviněn, se uskutečnil zhruba týden po policejní operaci Vidkun. V médiích se proto objevily spekulace, že jde o odvetu. To však odmítli pražští žalobci, kteří se kauzou policisty zabývají.