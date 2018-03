Slovensko vzpomíná. Kuciakovu přítelkyni pohřbili ve svatebních šatech

„Pochováme ji ve svatebních šatech a jeho ve svatebním obleku,“ řekla deníku Nový Čas maminka sedmadvacetileté Martiny Zlatica. V květnu totiž měli mít oba svatbu. Kuciak bude pohřben v sobotu.



Krátce před začátkem obřadu v římskokatolickém kostele zazněla píseň Jaromíra Nohavici Sarajevo. Kněz před truchlícím davem připomněl různé podoby zla - a za institucionalizované zlo označil mafii, která kvůli penězům zavraždila dva mladé lidi.

„Stůl plný peněz je těžký cynismus, vždyť z lásky k penězům se toto vše stalo,“ řekl farář a vyzval lidi, aby svou pozornost věnovali lásce, přátelství a spravedlnosti. Tragický odchod Martiny podle webu Pluska.sk zasáhl celou obec. „Věřím, že její smrt nebyla marná a že v naší společnosti nastane změna k lepšímu,“ řekl na pohřbu starosta Slavomír Verčimák.

Výzva Reportérů bez hranic Generální tajemník organizace Reportéři bez hranic (RSF) Christophe Deloire osobně vyzval slovenského premiéra Roberta Fica, aby se omluvil za své dřívější urážky novinářů. Deloire tak podle listu Denník N učinil na páteční schůzce s Ficem. Ten však později popřel, že na schůzce výzva k omluvě zazněla. „Myslíme si, že byste měl vyjádřit lítost a omluvit se za to, že jste několikrát urazil novináře," řekl Deloire. Ficovi také doporučil, aby hájil práci investigativních novinářů.

Kuciak bude pochován v sobotu, také v rodné obci, tedy v Štiavniku u Bytče na severozápadě Slovenska.

Kuciak a jeho partnerka byli zastřeleni minulý týden v novinářově bydlišti v obci Veĺká Mača u Bratislavy. Vyšetřovatelé zatím vycházejí hlavně z toho, že důvodem k vraždě mohla být novinářova snaha odhalovat organizovaný zločin.

Rodina je přesvědčena, že dokáže upřesnit čas, kdy k vraždám došlo. „Ve středu v podvečer mezi pátou a šestou jim přinesl soused nabíječku do auta, které měli odstavené v Galantě. Řekl nám, že se Martina usmívala a měla dobrou náladu. Janko měl přijít domů kolem sedmé,“ uvedla žena.

Přítelkyně se mu chystala jít naproti, ještě deset minut před 20. hodinou s ní mluvila sestra. O půl hodiny později už její telefon nikdo nezvedal.

Páteční večer patří zavražděné dvojici

Na památku Kuciaka a jeho snoubenky se v pátek v podvečer konají v desítkách slovenských měst a také v zahraničí shromáždění. Lidé vzpomínají v Bratislavě, Trenčíně, Banské Bystrici či Košicích.

V centru Bratislavy se odpoledne shromáždily tisíce lidí. „Útok na novináře = útok na nás všechny,“ stálo na transparentu, který nesli lidé v čele průvodu. V davu se objevily také plakáty s podobiznou Kuciaka i jeho přítelkyně.



Šlo o jednu z největších demonstrací od protikomunistických mítinků v roce 1989. Shromáždění ve slovenské metropoli, na které přišlo podle organizátorů na 20 tisíc lidí, se zúčastnil i prezident Andrej Kiska.



Dav se vydal z historického centra na náměstí k úřadu vlády, kde z pódia mluvili hlavně zástupci médií. Kiska řekl, že tam lidé nejsou kvůli politice, a vybídl k minutě ticha.



„Dnes je Bratislava hlavním městem svobody. Novináři v Evropě jsou v nebezpečí. Musíme vyhlásit stav pohotovosti,“ řekl generální tajemník organizace Reportéři bez hranic Christophe Deloire.

Po skončení pietní části shromáždění v Bratislavě část davu u úřadu vlády volala „Odstoupit“ a pískala. Mnozí navíc z místa odmítli odejít. Na oplocení kolem sídla úřadu umisťovali transparenty, jako například „Fico ještě nepochopil situaci“ či plakáty s podobiznami obou zavražděných.

Účast stovek až tisíců lidí hlásila média i ze souběžných shromáždění v několika slovenských městech. Další shromáždění se konala nebo budou konat například v Madridu, Berlíně, ve Stockholmu, Paříži, Bruselu, ale také v kanadském Vancouveru.

Vzpomínková shromáždění na zavražděného Jána Kuciaka pořádaná 2. března 2018 na Slovensku

Pietní shromáždění do Bratislavy a dalších měst po celé země svolali občanští aktivisté. Na akci ve slovenské metropoli vystoupili s projevem například novináři.

Vzpomínková shromáždění na zavražděného Jana Kuciaka pořádaná 2. března 2018 v Evropě

Již ve středu se několika stovek lidí sešlo v centru slovenské metropole na shromáždění na památku Kuciaka a jeho partnerky, které svolal lídr opozičního protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič.

Dav se pak vydal k úřadu vlády, u jehož oplocení lidé nechali zapálené svíčky.

Uctění památky na Slovensku 27.2.:



VIDEO: Lidé na Slovensku přišli uctít památku zavražděného novináře a jeho partnerky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pieta v Česku

Také v Česku lidé na několika místech uctili památku zavražděného novináře. Před slovenskou ambasádou v Praze se v podvečer sešlo několik stovek převážně mladších lidí. Lidé přišli památku obou Slováků uctít i v Brně a Ostravě.

Před slovenskou ambasádou v Praze se dnes vpodvečer sešlo několik stovek lidí, aby uctili zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku. Lidé zapalují svíčky, vážou stužky na plot ambasády a u fotografií zavražděného páru nechávají papírky se vzkazy.



VIDEO: Památku Jána Kuciaka uctili i lidé v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V centru Brna se vpodvečer sešla až tisícovka lidí na pochod nazvaný „Nechceme zpět 90. léta! Pochod za Jána a Martinu“. Na místo dorazili i někteří místní politici. Pochod začal na Malinovského náměstí, kam dorazilo asi 500 lidí (podrobnosti v článku V Brně přišla uctít slovenského novináře Kuciaka tisícovka lidí).



Na Masarykově náměstí v historickém jádru Ostravy se u sochy sv. Floriána sešly kolem 17. hodiny i v mrazivém počasí asi tři desítky lidí. S obtížemi zapalovali svíčky a pak mlčky stáli, aby uctili památkou dvou mladých zavražděných lidí.



Třicetiletý Ostravan, který v minulosti pracoval v redakcích tištěných médií, zapálil novináři i jeho partnerce po jedné svíci. Na náměstí přišel, přestože ho bolí v krku a jeho manželka leží doma s chřipkou. Co ho tam přivedlo? To je přece jasné, odpověděl stručně. Do řeči nebylo nikomu.