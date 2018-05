Experti: Trump si chce zachránit tvář, summit s Kimem by byl fiasko

Vidina historického summitu, který se měl konat 12. června v Singapuru, se v posledních dnech postupně rozplývala. Severokorejce pohněvaly společné americko-jihokorejské manévry či poznámky Trumpova bezpečnostního poradce Johna Boltona o „libyjském modelu“.

Asi nejdravější jestřáb v Bílém domě prohlásil, že KLDR by se měla zbavit všech jaderných zbraní, které by měly být rozmontovány a přepraveny do Oak Ridge v Tennessee.

Tam v roce 2003 skončily i zárodky jaderného programu libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, který byl o osm let později svržen a zabit během povstání, které Západ vojensky podpořil.

„Kim Čong-una to velice vyděsilo. Všichni víme, jak Muammar Kaddáfí skončil,“ přibližuje myšlenkové pochody severokorejského vůdce Kryštof Kozák, vedoucí Katedry severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Proto je možné, že ten summit si trochu rozmyslel i Kim Čong-un. Asi má dojem, že s Trumpem by se domluvil, ale Trump je obklopen lidmi, kteří jsou velmi proválečně naladěni. A Kim to vnímá tak, že pokud se zbaví jaderných zbraní, tak už nic nebude stát změně režimu, po které Trumpovi poradci volají,“ dodává Kozák.

Rozdílné představy

Americká vláda se tak tři týdny před historickou schůzkou dostala do situace, kdy od ní celý svět napjatě očekával výrazný posun k odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Jenže představa o tom, co taková denuklearizace znamená, je na straně KLDR a USA naprosto rozdílná.

„Severní Korea rozhodně nebyla ve fázi, kdy by se kompletně vzdala svého jaderného programu. Bylo jasné, že toho, co si představoval Donald Trump a John Bolton, nelze dosáhnout ani náhodou,“ myslí si Michal Smetana ze Střediska bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Pro Trumpovu administrativu bylo schůdnější summit zrušit a vyhnout se tak diplomatickému fiasku. Je to snaha zachránit si tvář, která ale pro Spojené státy bude mít ne úplně příjemné důsledky,“ říká expert na jaderné zbraně. „Už delší dobu se mluvilo o tom, že Trumpova administrativa na ten summit není úplně diplomaticky připravena a že to je hodně uspěchaná věc,“ dodává.

Trump summit shodil ze stolu ve stejný den, kdy KLDR podle svých slov zlikvidovala své jaderné testovací středisko. Zničení polygonu Pchunggje-ri mělo být důkazem, že totalitní režim to s jaderným odzbrojením myslí vážně (o demolici tunelů za účasti zahraničních novinářů čtěte zde).



VIDEO: Mike Pompeo čte Trumpův dopis o zrušení plánovaného summitu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Ze strany Severní Koreje to byl projev určitého budování důvěry. Je to však gesto, které je zas tak moc nestálo. Toto testovací místo bylo z řady důvodů problematické: ať už environmentálních, tak i z hlediska toho, v jakém stavu bylo. Klíčové je, že tento vstřícný krok nemohl žádným způsobem zastavit či vrátit severokorejský jaderný program,“ vysvětluje Smetana.



Za rozumného hráče je nyní KLDR

Expert na problematiku atomových zbraní si rovněž myslí, že pro KLDR Trumpovo rozhodnutí summit zrušit sice není úplná výhra, ale vychází z toho o trochu lépe než USA. „Severní Korea dostala šanci trochu zkomplikovat vztahy mezi Spojenými státy a Jižní Koreou a Spojenými státy a Čínou. Ale hlavně z toho vyjde jako relativně rozumný hráč, protože to jsou Spojené státy, které to zrušily,“ myslí si Smetana.

KLDR podle něj zřejmě bude dál dodržovat moratorium na jaderné testy a na testy mezikontinentálních balistických střel. „Zároveň je pravděpodobné, že se vrátí k testům raket středního doletu,“ odhaduje odborník.

Podle Kozáka celá epizoda se schůzkou, pro kterou se Trump k překvapení celého světa i amerických diplomatů impulzivně rozhodl 9. března, dokazuje, že Trumpova zahraniční politika je diletantská.

„Diplomacii nikdy nestudoval, nikdy se nevěnoval mezinárodním vztahům. Ve své předchozí kariéře v developerském byznysu se naučil jednu věc: vyhazovat lidi. A všechny problémy v Bílém domě řeší tak, že někoho vyhodí,“ říká amerikanista.

„On si myslí, že umí dobře a tvrdě vyjednávat. Jenže v mezinárodní politice to není tak jednoduché. Pozice se pečlivě ladí dlouho dopředu a je to trošku jiná liga než stavět mrakodrapy v New Yorku,“ dodává Kozák.