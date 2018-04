Poprvé od roku 1989 rozhodují komunisté o vládě, přijíždí za nimi Zeman

Komunisté si v Nymburku po propadáku v loňských volbách - jen 15 poslanců za 7,76 procent - zvolí se kompletní nové vedení a mají také v rukou, zda vznikající koalice ANO a ČSSD, bude moci opřít o celkem 108 poslanců, tolik jich mají všechny tři strany dohromady.

Paradoxně tak přes výrazný volební nezdar mohou komunisté proměnit v to, co určitě ale nedoufali. Navíc když selžou jednání ANO s ČSSD, mají ještě šanci, že „budou u toho“, protože záložní varianta Andreje Babiše je menšinová vláda ANO opřená o komunisty a SPD Tomia Okamury. Vedení hnutí ANO zatím po Babišovi chce, aby znovu jednal s ČSSD, ale nikde není dáno, že se varianta Babiš - Filip - Okamura nevrátí znovu do hry. Ve Sněmovně tyto tři strany spolupracují a mají celkem 115 hlasů.

Poprvé po roce 1989 vystoupí na sjezdu komunistů prezident. To ani Václava Havla, ani Václava Klause nenapadlo. Bylo to nemyslitelné. Teď se Miloš Zeman naopak za vládu opřenou o komunisty osobně přimlouvá a Babišovi ji osobně opakovaně radil.

Zajímavá bude i volba předsedy, která bude probíhat na novinářům uzavřeném jednání. Mezi hlavní vyzyvatele dosavadního předsedy Vojtěcha Filipa, jemuž hrozí střídání ve funkci po více než 12 letech, patří europoslankyně Kateřina Konečná a dosavadní místopředseda a Filipův dlouhodobý oponent z ortodoxního křídla KSČM Josef Skála. Nominace do funkcí místopředsedů získalo víc než 25 kandidátů. Na poledne svolali před místo sjezdu, Obecní dům v Nymburku, demonstraci odpůrci KSČM. Sejít se jich stovky až tisíce.