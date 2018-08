Cirkusáci chtějí vést nejen Prahu. Kandiduje klaun i jezdec v glóbu smrti

Anna Alešová, trojka pražské kandidátky hnutí Jauner a majitelka cirkusu Andres, uvedla pro iDNES.cz, že by v pražském zastupitelstvu ráda zlepšila podmínky pro cirkusy.

„V cirkusu odjakživa byla zvířátka, tak bychom je tam rádi ponechali. Chceme, aby v Praze byly pozemky pro cirkusy jako v Přerově, kde jsou zdarma. Je tam taky vybudovaná elektrika, voda, takže přijedete a máte to bez problému a prostě to funguje. Stejně je to i na západě, ale v České republice to nefunguje,“ uvedla Alešová.



Upřesnila, že strana je tvořená lidmi od cirkusu a lunaparků, protože jinde nemají zastání. „Všichni nám jenom šlapou na paty,“ sdělila Alešová. Zakladatele hnutí Václava Šimka zná z Olomouce, také pochází z cirkusového rodu a jeho rodina vlastnila lunaparky. A dodala, že jauner je světský výraz pro umělce z manéže, kteří kočují světem. Zahrnuje artisty i loutkaře.

Společně s Alešovou kandidují v Praze ještě její manžel, taktéž majitel cirkusu Andres, a artista cirkusu syn Josef Aleš. Na kandidátce figurují také akrobati na koni, artisté, žongléři, iluzionisté. Nechybí ani jezdec v glóbu smrti, drezér exotických šelem, klaun nebo majitelé lunaparku (celá kandidátka je zde).

Na kandidátce se ale také vyskytují jména lidí, kteří ani netuší, že někam kandidují. Je to případ Jiřího Berouska majitele cirkusu Originál Berousek. Redakci iDNES.cz sdělil, že vůbec netuší, jak se jeho jméno na soupisku dostalo, protože nikan nekandiduje.

Do Senátu nekandidují, protože nemají peníze

Strana Jauner Československo 2018 vznikla, jak napovídá její název, teprve letos. Ještě nemá ani webové stránky. Informace o ní je možné nalézt na webu zakladatele Václava Šimka a má vlastní skupinu na Facebooku.



Šimek vede kandidátku v komunálních volbách do Olomouce. Redakce iDNES.cz mu zaslala několik dotazů, dosud na ně však neodpověděl.

Redakce iDNES.cz proto zavolala majiteli cirkusu Sultán a místopředsedovi hnutí Jauner Eriku Berouskovi. Ten odmítl na dotazy odpovědět s tím, že je v zahraničí a podrobnosti k programu stejně sděluje lídr hnutí Šimek.



Ten je velice aktivní na sociálních sítích, jak upozornil na svém webu Jiří Hřebenář. Například je správcem skupiny Domobrana okresů ČSSR. Na stránkách sdílí články z dezinformačních webů a přes web sháněl i kandidáty pro své hnutí: „Domobrana ČSSR má od 14. 6. 2018 politické hnutí Jauner Československo 2018. Kdo pomůže sestavovat volební kandidátky do 6. 7. 2018?“ vyzýval Šimek v červnovém příspěvku.



Práce pro střední vrstvy i nůžky bez DPH

Hnutí Jauner ve svém programu láká na zpětvzetí vody do vlastnictví národa, vyšší důchody nebo na zajištění tradiční rodiny s pomocí bezúročných půjček pro pracující novomanžele. Chce také zajistit pracovní místa pro střední vrstvu a celkově chce všestranně podporovat střední vrstvu. Dalším bodem programu je zrušení DPH pro předměty a potřeby pro školství, děti a mládež.



Šimek také doufá, že by se jeho hnutí podařilo zrušit změnou ústavy jednu komoru parlamentu. Rád by také prosadil spravedlivější změnu zákonů a zvyklostí v soudním systému, případně dohled a revizi práce OSN.

Není přitom jasné, jak by chtěl výše uvedených bodů docílit, když jeho hnutí kandiduje do zastupitelstva.

V oficiálním prohlášení Šimek zmínil, že Jauner Československo 2018 bude kandidovat ve čtrnácti obcích. V Praze, Olomouci, Dehtárech a Charvátech nabízí vícero kandidátů a v dalších deseti obcích pak mají pouze jednoho zástupce. „Dále sděluji, že Jauner Československo 2018 nepostavilo žádného kandidáta do senátních voleb,“ uvedl Šimek s odkazem na nedostatek peněz.

Dodal, že shánět kandidáty do Senátu a kauci dvacet tisíc korun na každý obvod nebylo prioritou na základě neochoty členů Jauner a také nechtěli zbytečně konkurovat kandidátům jiné politické strany.